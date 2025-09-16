Ana Obregón rompe su silencio sobre Mar Flores: "Hay cosas que me gustaría contar"

Ana Obregón se ha visto de nuevo en el foco mediático tras las recientes declaraciones de Mar Flores en sus memorias, ‘Mar en Calma’. La actriz ha utilizado su intervención en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ para responder sin rodeos.

Ante las acusaciones de Mar, Ana ha querido aclarar la naturaleza de su relación con la modelo: "Solo la he visto dos veces en mi vida, creo". "No he leído el libro así que contadme", ha añadido. "¿Pero que he hecho yo para merecerme esto?", ha lanzado la pregunta.

Ana Obregón repasa diferentes puntos

Ana le ha pedido que respete la memoria del que fuera pareja de Mar, Fernando Fernández Tapias: "Esto es un culebrón y hasta yo me he perdido". "Fernando Fernández-Tapias, gran empresario, gran persona, maravillosa persona. Cariñosa, padrazo que también sufrió con la muerte de su hijo Bosco, me da pena que se recuerde como al que le pusieron los cuernos... por favor, Mar, para con estas cositas", ha añadido.

En defensa de Carlo Costanzia, padre de su hijo, Ana ha explicado que se hicieron amigos a través de una íntima amiga que les presentó. "Tengo que decir que era un padre maravilloso. Y es lo que digo porque es lo que he vivido. Estaba todo el día encima de Carlo", ha comentado bajo su conocimiento.

No obstante, la actriz opta por no alimentar más la polémica: "Mar tiene hijos y un nieto, y Alessandro tiene hijos y una nieta. Hay cosas que me gustaría contar, pero me tengo que callar porque no quiero hacer daño a Mar. Punto y pelota".

El dardo de Obregón por el ‘karma’ de Lequio

Sobre la cuestión de la relación entre Mar y Alessandro, Ana lo dejó claro: "Un día de repente llega Alessandro a mi casa y me dice 'estoy saliendo con Mar'. Yo le digo que es mentira porque estaba saliendo con Fernando. Alessandro se enamoró de ella". Sin entrar en más detalles, defendió al padre de su hijo: "Es mentira que yo tenga celos de Mar, yo ya estaba separada desde hace dos años. No voy a decir muchas más, aunque sé mucho sobre Mar, pero lo que no le puede decir al padre de mi hijo es que el karma le ha llegado".

"No le puedes desear a nadie por mucho que ya luego haya dicho y se ha desdicho de lo que ha dicho. Nadie puede decir que el karma se devuelve y que lo malo que le ha pasado a Alessandro, que todos sabemos lo que es. Pero dicho esto, también perdono. Yo perdono hasta eso que duele en el alma, porque creo que ningún padre ni ninguna madre se merece perder a un hijo", ha recalcado de nuevo a los micros Europa Press.

"Que a mí me da igual lo que le dijera Alessandro a Mar. Que me da igual lo que le dijera a Mar a Alessandro. Que me trae todo el paIro. Que quiero vivir tranquila. Lo ha dejado muy claro", ha añadido. Además, ha explicado que no necesita mantener contacto con Mar Flores, pero que no tendría problema en verla: "Que quiero que sea feliz, que tiene un nieto, oye, que lo disfrute, que tiene cinco hijos, que sea feliz".