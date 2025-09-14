Carlo Costanzia demandará a su ex, Mar Flores, tras la publicación de sus memorias

La publicación del libro de Mar Flores titulado 'Mar en calma' ha traído consigo muchas reacciones, además de que se vuelva a hablar de personajes y relaciones que tuvieron lugar en los años 90.

Carlo Costanzia di Costigliole, padre de su hijo Carlo, y cuya historia no acabó en buenos términos. Tal y como confirmó 'La Razón' los abogados del italiano han estudiado todo lo que Mar a contado sobre el padre de su hijo Carlo: "Costanzia tiene muy claro que la situación no puede quedar impune. Va a luchar hasta el final en el juzgado para contestar a Mar donde se merece. Esa mujer lo ha desorbitado todo, en su libro moldea sus experiencias vitales a su conveniencia".

Una noticia que también han podido confirmar en Silvia Taulés el programa 'D Corazón': "Se enfrentará a una demanda. Carlo Costanzia (padre) lleva toda la semana... Sabemos que está en horas bajas, tiene a sus hijos en la cárcel y está pasándolo mal, pero aun así ha hablado con sus abogados, que han estado viendo todo lo que ha escrito Mar y va a demandarla por todo lo que ha escrito y por todo lo que ha dicho y vaya a decir".

Durante su entrevista en el 'El Hormiguero' del pasado lunes 8 de septiembre, Mar Flores habló del episodio en el que su ex sustrajo a su hijo Carlo y cómo lo vivió, ya que tenía la custodia y cuando fue a buscar a su hijo a la guardería no estaba: "¿Cómo se lo va a llevar su padre, si está en Italia?", se preguntó en aquel instante. "Sí, se lo ha llevado", aseguró.

"Llegan a pasar muchas cosas por mi cabeza, porque yo sabía que esto no iba a ser cosa de un fin de semana. No quiero culpabilizar a nadie ni que el padre de Carlo vuelva a abrir una guerra sobre esto, porque tenemos un nieto y un hijo que ha sufrido mucho, pero estoy contando esto porque he decidido contar la verdad", añadió.