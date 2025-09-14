Menú

Carlo Costanzia demandará a su ex, Mar Flores, tras la publicación de sus memorias

Desde la publicación de 'Mar en calma' las reacciones por parte de las personas que ocuparon la vida de Mar, no se han hecho esperar.

Chic
Desde la publicación de 'Mar en calma' las reacciones por parte de las personas que ocuparon la vida de Mar, no se han hecho esperar.
Telecinco

La publicación del libro de Mar Flores titulado 'Mar en calma' ha traído consigo muchas reacciones, además de que se vuelva a hablar de personajes y relaciones que tuvieron lugar en los años 90.

Carlo Costanzia di Costigliole, padre de su hijo Carlo, y cuya historia no acabó en buenos términos. Tal y como confirmó 'La Razón' los abogados del italiano han estudiado todo lo que Mar a contado sobre el padre de su hijo Carlo: "Costanzia tiene muy claro que la situación no puede quedar impune. Va a luchar hasta el final en el juzgado para contestar a Mar donde se merece. Esa mujer lo ha desorbitado todo, en su libro moldea sus experiencias vitales a su conveniencia".

Una noticia que también han podido confirmar en Silvia Taulés el programa 'D Corazón': "Se enfrentará a una demanda. Carlo Costanzia (padre) lleva toda la semana... Sabemos que está en horas bajas, tiene a sus hijos en la cárcel y está pasándolo mal, pero aun así ha hablado con sus abogados, que han estado viendo todo lo que ha escrito Mar y va a demandarla por todo lo que ha escrito y por todo lo que ha dicho y vaya a decir".

mar-flores-el-hormiguero-1.jpg
Mar Flores en 'El Hormiguero'

Durante su entrevista en el 'El Hormiguero' del pasado lunes 8 de septiembre, Mar Flores habló del episodio en el que su ex sustrajo a su hijo Carlo y cómo lo vivió, ya que tenía la custodia y cuando fue a buscar a su hijo a la guardería no estaba: "¿Cómo se lo va a llevar su padre, si está en Italia?", se preguntó en aquel instante. "Sí, se lo ha llevado", aseguró.

"Llegan a pasar muchas cosas por mi cabeza, porque yo sabía que esto no iba a ser cosa de un fin de semana. No quiero culpabilizar a nadie ni que el padre de Carlo vuelva a abrir una guerra sobre esto, porque tenemos un nieto y un hijo que ha sufrido mucho, pero estoy contando esto porque he decidido contar la verdad", añadió.

Temas

En Chic

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida