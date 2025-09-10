Carlo Costanzia Jr., sobre las memorias de su madre: "No sé qué decir"

Carlo Costanzia Jr. ha reaccionado con cautela a la publicación de las memorias de su madre, Mar Flores, tituladas Mar en calma, en las que la modelo relata episodios de su vida personal y conflictos familiares, incluidos los problemas con su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole.

El pasado miércoles salió a la venta Mar en calma, las memorias en las que Mar Flores repasa su trayectoria personal y profesional. En sus páginas aborda momentos relevantes de su carrera y también episodios de carácter íntimo. Entre ellos, la difusión en 1999 de unas imágenes con Alessandro Lequio en una revista, hecho que, según confiesa, tuvo graves consecuencias para su salud emocional.

Flores también narra su separación de Carlo Costanzia di Costigliole, con quien tuvo a su primer hijo. La modelo asegura que, tras la ruptura, su exmarido se llevó al pequeño Carlo de la guardería a Italia sin previo aviso, a pesar de que la custodia la tenía ella. Durante meses, según explica, no tuvo noticias de su hijo.

La reacción

De vuelta en Madrid, tras pasar unos días de vacaciones con Alejandra Rubio y su hijo, Carlo Costanzia Jr escuchó las preguntas de los reporteros sobre el libro. Con frases cortas y en tono calmado, evitó pronunciarse: "Muchas gracias, no voy a decir nada, os lo agradezco de verdad", aseguró. Poco después repitió su idea: "Lo siento chicos, de verdad, no voy a decir nada, pero muchas gracias".

En sus memorias, Mar Flores menciona a Alessandro Lequio, a quien responsabiliza en parte de una etapa difícil de su vida. Estas declaraciones han generado críticas, entre ellas las de Lequio y Kiko Matamoros, que la han acusado públicamente de modificar los hechos.

Sobre la posibilidad de defender a su madre de las críticas, Carlo Costanzia Jr únicamente comentó: "Es que no sé qué decir, de verdad, lo siento".