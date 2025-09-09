El estremecedor episodio que Mar Flores ocultó a su hijo Carlo: "Tenía pánico, fue muy duro"

Después de décadas de silencio, centrada en la crianza de sus hijos y en su ya extinta relación con Elías Sacal, la vida de Mar Flores vuelve a estar de actualidad con la publicación de su autobiografía, Mar en calma. Una obra narrada en primera persona que según la editorial habla de una mujer a la que nadie supo ver: "Nadie se puso en su lugar. Nadie vio a la hija, a la hermana, a la madre, a la amiga. Nadie vio a Mar, nadie la escuchó", reza la sinopsis de este texto donde Mar cuenta su versión sobre algunos de los capítulos más polémicas de su vida.

Y es que si algo hay en la vida de Mar Flores son escándalos y hombres, muchos hombres que de una forma u otra son clave para desentrañar el pasado de la modelo: "Mi historia la han contado siempre otros. He callado, no tenía fuerza. El silencio fue una estrategia para protegerme. Creo que ha sido el momento para contar la verdad", ha contado este lunes durante una larga entrevista en el programa El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. En el espacio de Antena 3, Mar Flores ha señalado que en España "no hay derecho al olvido": "No lo hubiera escrito si no hubiera visto que pasan 20 años, 30 años... y siguen contando mi vida. No quiero que mis niños pequeños sufran lo que pasó el mayor con 32 años. Voy a contar mi historia y si alguno de los niños se meten con ellos, le voy a mandar una copia a sus padres".

Asegura que este libro lo ha escrito por sus hijos, para dejar un legado y una verdad escrita sobre lo que vivió realmente su madre. Niega por otro lado, que sus intereses hayan sido económicos: "No me estoy lucrando de ello como ciertas personas creían que lo iba a hacer. Lo he hecho de una forma elegante. He pasado de puntillas por capítulos que muchos saben. Hay otras que no he contado, pero no por quién sale en ellas. En mi vida han pasado muchas cosas".

Especialmente duro es el capítulo en el que narra la crianza de su hijo Carlo, fruto de su relación con el italiano Carlo Costanzia, uno de los hombres que, según su relato, más daño le ha hecho en la vida. Se conocieron en los pasillos de Mediaset y el flechazo fue instantáneo. Su relación no tardó en truncarse cuando tuvieron a su hijo y ella apenas tenía 23 años, hasta el punto de que tuvo que acudir a comisaría a pedir ayuda cuando descubrió que el italiano se había llevado al niño de la guardería y lo sacó del país: "Hoy en día, en un colegio no pasan estas cosas. En ese momento, a principio de los 90, pues nos conocían a los dos. Empezamos a separarnos, pero, claro, necesitábamos dos años para separarnos. En esos dos años pasaron cosas terribles. Un día fui a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llegado su padre, que vivía en Italia. Por mi cabeza pasaron muchas cosas porque sabía que no iba a ser cosa de un fin de semana".

Pese a desvelar ahora este capítulo oscuro del fin de su relación con Carlo Costanzia, pide a su expareja no iniciar otra guerra mediáticas por el bien de su hijo de su nieto (el hijo que su hijo Carlo tiene con Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos): "Creo que mi hijo no lo sabe. Lo cuento porque muchas mujeres han pasado por algo similar. Desapareció muchas semanas y tenía que ir a Telecinco a ponerme mi minifalda y presentar como si no pasara nada. Tenía tres años, llevaba pañal. Era mi obsesión, que se le iba a llenar el culete de granos. Denuncié la desaparición. Me preocupaba que se lo llevaran fuera de Europa porque, no recuerdo exactamente por qué, su padre tenía pasaporte brasileño. (…) Lo denuncié y conseguí empezar un proceso de búsqueda del niño que duró meses, tenía pánico de que lo hubiera sacado de Europa y no poder recuperarlo nunca. Afortunadamente, lo encontraron en Italia. Fue uno de los momentos más duros".

Lequio y el fin de su relación con Cayetano

Aprovechando la narración de este capitulo tan tormentoso, Mar habló sin tapujos sobre otro de los hombres que marcaron para siempre su vida: Alessandro Lequio. El italiano fue clave para encontrar a su hijo en Italia: "Sí, en un desfile de peletería en Galicia, yo estaba muy triste, me vio llorando, se me acercó y me dijo "yo sé dónde está tu hijo" y así fue". Un gesto que, pese a todo lo que pasó después, Mar Flores agradecerá siempre al conde.

Lo que vino más tarde, ya es historia de la prensa de rosa de nuestro país: aquella portada que en su día vio la luz y que tanto daño hizo a la imagen de la modelo: "No te puedo dejar de preguntar por las famosas fotos de la portada de 'Interviú' con Alessandro Lequio", le dijo Pablo Motos, sobre esta portada de la que no se puede hablar por orden judicial. "No se puede describir ni enseñar esas fotos por decreto de un juez. Las fotos salieron dos años después de que se hubieran tomado. Había intereses creados para dinamitar la relación que yo tenía en esos momentos con Cayetano Martínez de Irujo", recordó. "Mar Flores, niña de Usera, con un hombre de la casa de Alba. Personas que yo consideraba amigos me traicionaron delante de toda España. Acabé en la UCI, casi acaban con mi vida. He tenido que hacer un trabajo muy importante con mi salud mental para querer seguir viva. Me creía todo lo que se decía de mí".

La dictadura y los agujeros temporales de Mar

Algo confuso fue su relato al hablar sobre lo complicado que fue para ella acudir a una comisaría para denunciar los malos tratos de Carlo Costanzia debido a "los prejuicios de la época": "Cuento que he tenido episodios donde he tenido que pedir asistencia en una comisaria. Lo importante es el testimonio que yo me sentí. Una mujer de veintipocos años, no llego a veintiuno, conocida, trabajando en una cadena donde tenía que llevar minifalda, en el Telecinco de aquella época. Lo que me pasó en comisaria fue fruto de los prejuicios de la época. Yo me sentí muy mal, no sabía que podía denunciar un maltrato. En el libro lo cuento para hacer ver cómo era aquella época".

Mar dijo hasta en cuatro ocasiones que España acababa de salir de una dictadura cuando ella acude a comisaria, aunque su relato ocurre en los años 90: "Acabábamos de salir de una dictadura y yo venía de París, donde las mujeres vivían en libertad. Aquí no te tomaban en serio si salías en la tele en minifalda, si eres famosa. Hoy en día eso no pasa. Cualquiera acto de maltrato se ayuda. Hablamos de una España que acababa de salir de una dictadura, donde no había un protocolo de auxilio a la mujer de ningún tipo", explicó muy afectada.

Pese al cacao cronológico de la protagonista, Mar quiere que su libro "invite a una reflexión" a los lectores, más allá de lo importante o no que sea su vida: "Es un manual de resistencia para esas personas que se han sentido mal y que se vean reflejadas en Mar Flores".