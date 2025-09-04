Mar Flores arranca septiembre con las pilas cargadas y con un gran proyecto por delante: su biografía Mar en calma que verá la luz el próximo 10 de septiembre y de la que en los próximos días conoceremos más detalles. "Un viaje de recuerdos y emociones escrito desde la calma y la verdad. Espero que cada página os acerque un poco más a mí y a todo lo que me ha traído hasta aquí", anunció la autora en redes sociales, descubriendo además la portada de su autobiografía.

Se trata de su proyecto más personal hasta la fecha que coincide, además, con su fichaje por el nuevo programa de TVE DecoMasters, un reality en el que pondrá a prueba su talento para la decoración e interiorismo y en el que participará con su hijo Carlo Costanzia.

En el terreno personal, se habla de que vive ilusionada con Nicolás Corrochano, sobre todo después de salir a la luz nuevas imágenes juntos en la revista Lecturas. Tal y como ya ha apuntado Daniel Carande en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, su relación es de amistad y no están enamorados. "Lo que tienen es mucha confianza porque son amigos íntimos", añadió Isabel González. De hecho, haciendo gala de su discreción, ha evitado confirmar o desmentir si hay algo más allá con el empresario.

Federico Jiménez Losantos bromeó con que "es un título que no le pega nada porque ella ha sido siempre un tifón" e Isabel se preguntó si "Mar está preparada para romper esa calma". ¿Qué podemos esperar de la biografía de Mar Flores? "No nos aclaran si en este libro hay nombres y apellidos, si en el libro es fácil reconocer a un conde italiano", indicó la subdirectora de Es la mañana, que sí desveló que Mar Flores nos dará un adelanto el próximo 9 de septiembre.