Cayetano Martínez de Irujo reacciona a las memorias de Mar Flores: "Una persona que miente y se inventa tanto..."

Este miércoles, 10 de septiembre, Mar Flores publica su autobiografía, 'Mar en calma', en el que desvela algunos de los capítulos más importantes de su vida. Y uno de los hombres que ha marcado la vida sentimental de Mar es Cayetano Martínez de Irujo, con quién comenzó una relación sentimental en 1998 tras la ruptura de Mar con el empresario Fernando Fernández Tapias.

Una relación muy mediática en la que incluso Cayetano no dudó en acudir con Mar a la boda de su hermana Eugenia Martínez de Irujo con Francisco Rivera, confirmando que su relación iba muy en serio a pesar de la antipatía poco disimulada de la duquesa de Alba a la novia de su 'ojito derecho', a la que nunca habría visto con buenos ojos.

Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo cuando eran pareja sentimental

Cayetano, que se encuentra inmerso en los preparativos de su boda con Barbara Mirjan que se celebrará a principios de octubre en Sevilla, ha reaccionado a lo que Mar pueda contar sobre él, dejando claro que no le preocupa en absoluto: "¿Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar sobre Mar Flores", ha expresado en conversación telefónica con 'Espejo público', lanzando un demoledor dardo contra su ex cuando le han preguntado qué espera encontrar en sus memorias: "No lo sé, porque una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes. No tengo nada más que decir. No tengo opinión ni de Mar Flores, ni de su libro", ha declarado visiblemente molesto sumándose así a la opinión de Alessandro Lequio de que la modelo "no miente, reinventa".