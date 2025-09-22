Las imágenes que demuestran la buena relación de Ainhoa Armentia y Pablo Urdangarin

Cada vez más cerca de cumplirse el tercer aniversario de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, la relación de los hijos del ex duque de Palma y su novia parece más cercana. Así lo muestran las imágenes del último encuentro de balonmano que disputó el Granollers de Pablo Urdangarin contra el Abanca Ademar y que concluyó con la victoria del equipo catalán. En las gradas del Palacio Municipal de Deportes de León se encontraba el exmarido de la infanta Cristina junto a su pareja Ainhoa, que mostraron su apoyo al joven durante todo el encuentro.

Se trata de una imagen que demuestra que la relación de Pablo con la pareja de su padre es cada vez más estrecha, ya que además no es la primera ocasión en que acuden juntos a uno de los partidos del jugador de balonmano. El segundo hijo de Urdangarin y la infanta Cristina ha jugado un papel importante para acercar posturas entre sus hermanos y Ainhoa y el más conciliador a la hora de acercar posturas.

A principios de 2025 se habló de la posibilidad de que Urdangarin y Armentia den un paso más en su relación convirtiéndose en matrimonio, algo que, de momento, no es más que un rumor. La noticia no habría sido recibida de la misma manera por todos los hijos del exduque. Según señaló entonces la periodista Marisa Martín Blázquez, "alguno de los hijos no está del todo a favor, no todos los hijos lo han recibido de la misma manera. Irene, por un sentimiento de fidelidad a su madre, no quiere compartir tiempo con la nueva pareja de su padre".

Iñaki Urdangarin y la Infanta firmaron el divorcio de manera oficial en enero de 2024. El procedimiento, según publicó entonces la revista Hola, estaba pendiente de "flecos que dieron lugar a pequeños cambios en la redacción del convenio regulador". El proceso se llevó a cabo en Barcelona a través de un notario, en un trámite que reunió a la expareja pero no a sus hijos. Los cuatro tuvieron que prestar consentimiento respecto a las medidas "que afectan a sus vidas" pero no de manera presencial.