Bertin Osborne no entiende por qué cada vez que sale el nombre de Martín Pareja Obregón a relucir, se le relacionan con él. En declaraciones a Isabel González, la subdirectora del programa "Es la mañana de Federico", el cantante ha aclarado además que Pareja no vive en su casa, algo que se ha venido diciendo desde hace tiempo. Asimismo, el artista ha querido aclarar que "Martín no ha sido mi consejero en la vida". Y añade que "no vive en mi finca. Hace varios años pasó allí un par de meses, pero nada más". El torero tiene su propia vivienda y reside allí con su familia, su mujer y dos de sus tres hijas.

La demanda que Pareja Obregón va a interponer a la tercera, Alejandra por haber contado detalles de su vida que, según el matador retirado, atentan contra su derecho al honor y su intimidad, tampoco es algo que Bertín apoye.

La joven decidió contar su historia en la revista Semana en marzo de este año. Alejandra explicó que supo que Martín Pareja era su padre pero que el diestro nunca accedió a realizarse las pruebas hasta que lo ordenó la justicia. Años más tarde, fue condenado por no cumplir sus obligaciones como padre: según relató ella misma, el torero fue condenado por el Juzgado de lo Penal Nº 16 de Sevilla el pasado mes de noviembre a la pena de doce meses de multa con una cuota diaria de seis euros, como autor responsable de un delito de abandono de familia. Su vía de escape fue acudir a la prensa, y calificar a su progenitor de "sinvergüenza" en la portada de esa publicación es lo que ahora le ha llevado a demandarla.

Lo que sí deja bien claro es que Pareja Obregón no tiene malos hábitos. "Le conozco desde que tenía ocho años y era un niño chico". Hace unos meses acudió a un festival y fue objeto de burla por su traje de torear, que le quedaba pequeño "por problemas con la tintorería".