Bertín Osborne sigue hablando de su hijo sin someterse a una prueba de paternidad

Bertín Osborne sigue acaparando titulares tras su portada en la revista ¡Hola! junto a su hijo Arian David y la entrevista en el estreno de la nueva temporada de El Hormiguero, que arrasó en audiencia a pesar de las críticas. Osborne respondió sobre su decisión de mostrar a su hijo en público: "La gente decía: ‘Es que lo tiene escondido, se avergüenza, no lo saca’. Ahora lo saco y se arma otro follón. Si hago una cosa, porque la hago; si no, porque no lo hago". Con seguridad, zanjó el tema afirmando: "¿Sabes lo que te digo? A mí me la sopla".

Sin embargo, el gran problema de Bertín es que sigue sin someterse a la prueba de paternidad que confirme que el pequeño es su hijo, tal y como recordó Federico Jiménez Losantos en la Crónica Rosa de Es la mañana de esRadio. Paloma Barrientos encontró al entrevistado "nervioso", aunque para Jiménez Losantos era una actitud impostada, "digna de Pedro Sánchez". "A estas alturas sigues diciendo: ‘Tengo un niño precioso’, pero sigues sin hacerte las pruebas de paternidad".

"Ha sido el juez el que ha declarado que eres el padre porque no quisiste cumplir con la ley. No eres tú el que dice que eres el padre, es el juez. ¿Ese es el respeto al niño?", añadió el director de Es la mañana de Federico. A pesar de todo, el cantante explicó en su entrevista que está "todo bien" en la relación con su hijo y con la madre, Gabriela Guillén: "Yo me llevo bien con todo el mundo. No me peleo con nadie".