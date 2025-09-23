La hija de Martín Pareja Obregón, demandada por su padre: "Todo lo que he dicho es verídico, hay pruebas"

Martín Pareja Obregón, uno de los peores "asesores" o "consejeros" que ha podido tener Bertín Osborne, vuelve a estar en el punto de mira por sus polémicas familiares ya que ha decidido demandar a su hija Alejandra, a quien tuvo con Judith Rey y que reconoció como hija legítima en 2009, por atentar presuntamente contra su derecho al honor y a la intimidad. Alejandra rompió su silencio en los medios y contó que el juzgado lo condenó a pagar la manutención que le debía su padre desde 2018. Además, en la portada de Semana, Alejandra aseguró sentirse abandonada por su progenitor y calificó a su padre de "sinvergüenza", unas palabras que hoy han provocado el contraataque judicial de Martín Pareja Obregón. Alejandra, que se siente muy decepcionada ante la situación, no retira sus palabras: "Todo lo que he dicho es verídico, hay pruebas".

Curro Romero fue ayer ingresado por una neumonía por Covid, y Carmen Tello nos ha respondido después de conocerse la noticia. El maestro "ha pasado la noche bien y está estable".

Mar Flores presenta mañana su libro, "Mar en calma" ante un reducido grupo de periodistas. Es un libro que interesa aunque a las colaboradoras les da la sensación de que su estrategia de comunicación no es la más adecuada, ya que quiere estar en tantas partes y tan diversas que está perdida.

¿Imaginaba Cayetano Martínez de Irujo que el juicio por el tema de las fotos de su ex Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca, dos años después, sería a pocos días de casarse con Bárbara Mirjan? Ayer por la noche, en Telecinco, se habló de la cantidad que había supuesto esta exclusiva, donde el propio fotógrafo reconoció que había sido una casualidad y que cuando llegó a su agencia se dio cuenta de que el acompañante de Genoveva era Federico de Dinamarca.

La prensa británica ha desvelado un mensaje de 2011 que Sarah Ferguson envió a Jeffrey Epstein, donde le califica de "amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia", a pesar de que entonces Epstein había sido condenado por sus delitos: "Como sabes, no dije, desde luego que no, la palabra con P -pedófilo- sobre ti, pero entiendo que se divulgó que lo dije", continuaba en su email.