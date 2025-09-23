Monica Bellucci rompe su silencio tras la separación de Tim Burton: "Siempre tendrá un lugar único en mi corazón"

El idilio entre Monica Bellucci y Tim Burton, que sorprendió al mundo del cine en 2022, ya es historia. Tras casi tres años de relación, la actriz italiana y el cineasta estadounidense han decidido poner fin a su romance. La noticia se conoció a través de un comunicado conjunto remitido a la agencia France-Presse (AFP), en el que ambos destacaban el "profundo cariño y respeto mutuo" que mantienen pese a haber optado por caminos distintos.

Ahora, Bellucci ha ofrecido sus primeras declaraciones tras la ruptura en una entrevista concedida a Vogue Italia. La intérprete reflexionó sobre lo vivido junto a Burton: "Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre (...) El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse". Y añadió con rotundidad: "Sin embargo, mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón".

Una historia que comenzó en Lyon

El flechazo entre la estrella italiana y el director gótico por excelencia se remonta al Festival Lumière de Lyon, en 2022, donde Bellucci entregó a Burton un premio en reconocimiento a su trayectoria. Un año más tarde, en una entrevista para Elle France, la actriz confirmaba lo que hasta entonces eran rumores: "Es un hombre maravilloso", reconocía.

En 2023, ambos oficializaron su relación debutando juntos como pareja en el Festival de Cine de Roma. Su última aparición pública tuvo lugar en junio, en el Festival de Cine de Taormina. Bellucci asistía como invitada al evento y Burton sorprendió al presentarse de la mano de la actriz. "Tim es la persona con la que estoy. Le respeto como director. Es maravilloso. Estoy con el hombre, no con el artista", declaró entonces la intérprete. Y añadió: "El amor es algo difícil de explicar. Lo que ha cambiado para mí con el tiempo es que ahora dos almas adultas se hablan con sus experiencias y tienen una forma diferente de relacionarse".

Un pasado sentimental lleno de capítulos

A sus 60 años, la actriz vuelve a estar soltera, tras una vida sentimental tan intensa como mediática. En 1990, con apenas 23 años, se casó en secreto con el fotógrafo argentino Claudio Carlos Basso, aunque el matrimonio apenas duró un año. Más tarde, vivió una relación de seis años con el actor Nicola Farron, que él mismo definiría como "apasionante".

El gran amor de Bellucci llegaría en 1996, durante el rodaje de L’Appartement, cuando conoció a Vincent Cassel. Se casaron en 1999, tuvieron dos hijas —Deva y Léonie— y formaron una de las parejas más icónicas del cine europeo hasta su separación en 2013. Tras Cassel, la actriz mantuvo alguna relación más discreta, como la que vivió con el escultor y director Nicolas Lefebvre, 18 años más joven que ella.

Burton, por su parte, mantuvo una larga relación con Helena Bonham Carter, madre de sus dos hijos y colaboradora habitual en su universo creativo. De esa alianza artística surgieron títulos tan emblemáticos como Alicia en el país de las maravillas, La novia cadáver o Charlie y la fábrica de chocolate.

Pese a la ruptura, ninguno de los dos ha frenado su carrera. Bellucci está centrada en su trabajo, con el thriller Historias de la noche, dirigido por Léa Mysius, que podrá verse en 2026. Burton, por su parte, mantiene varios proyectos en desarrollo, fiel a su estilo inconfundible que ha marcado a generaciones enteras de cinéfilos.