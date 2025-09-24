Kiko Rivera recurre a la música para "expresarse", ¿nuevo "Shakirazo" a la vista?

Hace apenas un mes nos enterábamos a través de una exclusiva de la revista Semana que Irene Rosales y Kiko Rivera ponían fin a 11 años de relación y 9 de matrimonio. La noticia fue completamente inesperada, pero los protagonistas no tardaron en pronunciarse a través de las redes sociales, explicando que lo más importante en estos momentos son sus hijas, que no ha habido terceras personas y que pase lo que pase siempre serán "una familia".

Kiko Rivera, hasta el momento ha mantenido su vida privada en la más absoluta intimidad, intentando recomponerse del mazazo que ha supuesto la ruptura para su vida, ya que él siempre hablaba de Irene como su compañera de vida indispensable, y ahora, tiene que aprender a vivir sin ese apoyo. Ahora sin embargo, ha dado un giro a su vida pública y después de eliminar todas las fotografías y vídeos de su Instagram, ha decidido volver a las redes y volver a involucrarse con sus fans a través de directos donde cuenta sus próximos pasos.

Este ha sido el momento en el que para sorpresa de muchos, a través de un directo anunciaba a sus seguidores que está haciendo canciones de nuevo, y que la música es la que le está ayudando en estos momentos a canalizar sus emociones, "Es la manera que tengo de expresarme" comentaba.

Aunque ya explicó en el comunicado donde se pronunciaba tras la exclusiva de la separación, que no quería sacar rédito económico de la situación en la que se encontraba, "Quiero dejar algo claro desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada", explicaba en el comunicado. Sin embargo, sí que "se expresará" a través de sus canciones.

Además, ha querido matizar que ya ha utilizado la música para expresarse en más ocasiones, no es algo nuevo en su trayectoria, pero sí "puntual". En el pasado hizo canciones para sus hijos y su familia, aunque esta vez ,tras sus declaraciones, parece que va a hablar más en profundidad de su vida privada: "Si sabéis lo que me ha ocurrido, sabéis de qué va el tema" comentaba.

¿"Shakirazo" a la vista?

No es el primer artista que utiliza la música para abrirse en canal y contar su vida privada a través de las letras de sus canciones. Desde Malú o Chenoa hasta Aitana o Shakira, todas ellas han utilizado su altavoz para desahogarse de sus relaciones pasadas o de situaciones que no acabaron como les hubiera gustado, aunque por supuesto, algunas canciones con más sutileza que otras.

Shakira sin lugar a dudas se llevó la corona de las "indirectas" con su canción con Bizarrap, "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", en la que encontramos frases como "sal-piqué" o "clara-mente" que a día de hoy sigue teniendo la misma popularidad entre los fans. Incluso Sergio Ramos en su canción dedicada al Real Madrid, también comentaron sus seguidores lo mucho que les recordaba a las indirectas de Shakira, aunque esta vez dirigidas al equipo madrileño, ¿Será Kiko Rivera el próximo en marcarse un "shakirazo"?.