Kiko Rivera e Irene Rosales ponen fin a 9 años de matrimonio

La revista Semana, en su portada de este miércoles 27 de agosto, nos sorprende con una exclusiva en su portada del todo inesperada: la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales después de 11 años de relación, 9 de matrimonio, y dos hijas en común, Ana y Carlota, a las que se suma el hijo que Kiko tuvo con Jessica Bueno, Fran, con los que habían formado una bonita familia.

Según cuentan para la revista, se trata de una decisión muy meditada, de mutuo acuerdo, y sin la existencia de terceras personas. A pesar de lo complicado de estos momentos, el hijo de Isabel Pantoja y su ya exmujer aseguran que tendrán una relación cordial, y lo primordial para ambos será proteger a sus pequeñas y tratar de que su vida no se vea afectada por su decisión de emprender caminos separados. De ahí que tengan claro que seguirán actuando como la familia que son.

Kiko Rivera e Irene Rosales se casaron el 7 de octubre de 2016, dos años después de iniciar su relación. Y aunque la pareja ha optado por no detallar los motivos de la ruptura, parece que las dificultades que han afrontado juntos en los últimos años y los problemas en su convivencia habrían acabado por desgastar su matrimonio.

En los últimos meses, tanto Rivera como Rosales habían optado por alejarse de la exposición pública que habitualmente rodean a la pareja. Las últimas noticias que tuvimos de ellos, fue la publicación de Kiko en redes sociales donde compartía con sus seguidores su viaje familiar a Menorca, donde el DJ destacaba la importancia de pasar tiempo con ellos: "La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar... ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre" explicaba.

La noticia llega en un momento en el que Kiko Rivera mantiene un distanciamiento con gran parte de su familia directa, en particular con su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Isa Pantoja. Actualmente conserva relación cercana únicamente con su hermano Cayetano Rivera.

En varias ocasiones, Rivera ha manifestado que Irene Rosales había sido un pilar fundamental en su vida y una persona clave en los momentos más complicados, por lo que la separación supone un varapalo para él, aunque remarcan que, a pesar de la separación, ambos insisten en que continuarán actuando como una familia, preservando la estabilidad de sus hijas y manteniendo una relación cordial entre ellos.