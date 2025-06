Kiko Rivera tras las ausencias en la Comunión de su hija: "No importa quién no ha estado hoy"

Kiko Rivera e Irene Rosales vivieron un importante día familiar con motivo de la Primera Comunión de su hija mayor, Ana. Una jornada que estuvo marcada por las ausencias del clan Pantoja, entre ellas, la de su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Isa Pi, así como los tíos de la pequeña, Francisco y Cayetano Rivera.

Kiko no ha dudado en escribir un emotivo post en sus redes sociales, dedicado a su hija Ana, que ha recibido muchos comentarios ya que se ha pronunciado sobre dichas ausencias familiares: "Hoy ha sido un día inolvidable, lleno de luz, emoción y alegría (...) Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias... quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar. Lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: Tu sonrisa. Tu ilusión. Tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús. Y sobre todo, todos nosotros… los que te queremos con el alma".

Un mensaje que ha generado muchas reacciones, ya que algunos seguidores mostraban su apoyo a Kiko mientras otros eran críticos con él. Por ese motivo, no ha dudado en publicar un segundo post donde subraya que hoy en día "expresar lo que uno siente es un acto de rebeldía". Añade que si muestras tristeza, "eres débil. Si estás feliz, molestas. Si te enfadas, exageras. Si callas, eres raro".

"Tienen la receta perfecta para tu camino, pero no son capaces de ordenar el suyo. Te señalan, te juzgan, te corrigen... pero no se miran al espejo. Sin olvidar que en muchas ocasiones producto de no sincerarse ha tragado emocionado y callado verdadera. Aprendes a sonreír, aunque por dentro estés a punto de explotar", ha expresado, dejando claro que "cada uno debería tener derecho a sentir sin pedir permiso. A vivir sin justificarse. A equivocarse sin que lo crucifiquen. Lo único que de verdad es tuyo, son tus emociones, tus decisiones y tu forma de vivir. Las verdades duelen. Y cuando duelen, molestan. Y cuando molestan, intentan silenciarte, pero aunque incomoden, aunque escuezan... siguen siendo verdad" ha concluido.

Y aunque en redes sociales se ha sincerado como nunca, Kiko mostró su mejor cara ante las cámaras durante la Comunión, y aunque prefirió no contestar, no perdió la sonrisa cuando le preguntaron por la ausencia de su madre Isabel Pantoja o su hermana Isa Pi en el gran día de su hija, dejando en el aire si las invitó y no asistieron, o si por el contrario ni tan siquiera dio un paso al frente buscando el acercamiento en este momento tan especial en la vida de su hija.