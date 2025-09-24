Letizia, a tope de power en la portada de 'Hola'

La reina Letizia ilustra la portada de Hola con una fotografía de su reciente viaje oficial a Egipto y un titular apelando a su poder. "Analizamos su nueva etapa: nuevo equipo, rodeada de mujeres, mensajes con impacto y mayor influencia". La imagen, una de tantas del millón de fotos que le hacen en cada salida, refleja a la reina con gafas de sol, media sonrisa y un gesto muy natural: se enrolla el pelo sobre el hombro quizá para soportar mejor el calor.

Después, en páginas interiores, leemos un reportaje a caballo entre la guía de viajes y el catálogo de moda de safaris, en el que nos relatan cada paso de la visita y recalcan la "maleta en blanco" lucida por la reina. Porque prácticamente todos sus conjuntos, de chaqueta y pantalón, han sido de este color. El lino, tan evocador.

No queramos encontrar doble sentido en el texto. Hola recuerda que Letizia cuenta cada vez con mayor aceptación en las encuestas. "¿Qué ha cambiado, en qué se nota y por qué gusta más? Ahora mandan las emociones, la autenticidad y naturalidad, además, de manera creíble, sin imposturas"… "La han atacado, de manera feroz, pero si se cayó volvió a levantarse y siguió adelante". Y recalca que, con el rey, conforman "el mejor equipo" y que ella incluso le mira "con arrobo": "Más allá de su relación de pareja, la Reina lo protege, lo apoya en todo".

Ainhoa Armentia, con corte de pelo que recuerda al de la infanta Cristina

Lleva Semana en portada una imagen que puede que escueza a la infanta Cristina, aunque a estas alturas ya habrá asimilado que sus hijos tengan relación con la novia de su padre. Pablo Urdangarín, su padre, Iñaki, y Ainhoa Armentia, aparecen juntos charlando de manera divertida durante un partido del joven celebrado en León. Han pasado ya tres años y medio desde la ruptura de sus padres y esta es la primera vez que los vemos juntos, demostrando además que entre ellos hay, como señala la revista, "buen rollo".

Dice Semana que Pablo ha sido el hijo más conciliador y el primero que accedió a conocer a la nueva pareja de su padre. Ainhoa va integrándose poco a poco en la familia y el lenguaje corporal, dice la publicación, demuestra que la relación es cordial "y a todas luces habitual". Pero lo que más sorprende de las fotos exclusivas es el nuevo peinado de Ainhoa Armentia, que de espaldas, por corte y color, recuerda al que luce la infanta Cristina.

Semana desvela en exclusiva el contenido del testamento de Michu

Semana ha tenido acceso a las últimas voluntades de Michu y las cuenta en exclusiva en el número de este miércoles. Según la revista, quería dejar todo atado y bien atado para zanjar posibles discusiones sobre el futuro de su hija. De ahí que lo firmara el 11 de octubre de 2018, casi siete años antes de su muerte. Michu tenía claro que quería como única heredera a su hija Rocío. La abuela materna no está incluida ni hereda bienes como una casa, un coche o una moto.

Pero lo más importante es que Michu designa a Ortega Cano para que cuide de la menor, aunque expresa su deseo de que mantenga buena relación con su familia materna.

María José Suárez y Escassi, juntos en otro tiempo y en otro espacio

Semana engaña con su exclusiva de portada: "María José Suárez y Escassi, juntos de nuevo (en el cine)". Tenemos que leer el reportaje para comprobar que este encuentro tuvo lugar hace meses, durante el rodaje de un corto que protagonizan ambos y que tiene fines benéficos. Se titula "Cambio y corto" (que también tiene guasa) y se rodó hace meses, cuando todavía eran pareja. Ahora va a estrenarse y dice Semana que se ha convertido en "una especie de cápsula del tiempo".

La película se rodó en Chipiona y todos participaron en ella de manera desinteresada. En las fotos vemos a Escassi vestido de Policía Local, interpretando a un agente que toma declaración a María José cuando ésta acude a declarar la pérdida de su perrito.

Tamara Falcó se vuelca con el deporte, aunque no al nivel de su marido

Diez Minutos ha elegido a Tamara Falcó como protagonista de su número de este miércoles con un entrecomillado: "Ya he perdido cinco kilos". Son palabras de la influencer, que ha vuelto de vacaciones en plena forma y que ahora "está sana" gracias a la rutina deportiva que comenzó en abril. La revista recupera otras declaraciones suyas de hace cuatro años en las que reconocía que "ha llegado a desayunar filetes empanados".

Dice Tamara que ahora hace deporte cinco o seis días a la semana, 45 minutos al día, que está con un entrenador, y que "es un sufrimiento, pero se nota". Su marido ha tenido mucho que ver en sus nuevos hábitos, ya que él acaba de hacer un Ironman, una competición al alcance de muy pocos.

Pablo López y Laura Rubio se dan el ‘sí, quiero’ por segunda vez

No es exclusiva ni hay fotos exclusivas. Semana ha elegido a Pablo López como protagonista de su portada de este miércoles porque el cantante cae bien, está en plena promoción de La Voz y tiene una historia de amor bastante romántica. Conoció a Laura Rubio, su ahora mujer, durante las grabaciones del programa de televisión. Ella era concursante y él ejercía como coach.

Pablo y Laura se casaron en la intimidad el pasado mes de julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid, y ahora han organizado un festejo al que han invitado a 300 personas, entre ellos nombres famosos como Vanesa Martín, Luis Fonsi con su mujer, Águeda López; David Bustamante con Yana Olina o Eugenia Martínez de Irujo con su marido, el promotor musical Narcís Rebollo.

Los novios, lejos de escapar de los medios y hacerles ascos, salieron a saludar y confesaron su felicidad. La elección de los atuendos es otro cantar, pero para gustos, colores. Rosa Clará firmaba el vestido de la novia, una elección con corpiño, transparencias, mucho escote y volúmenes que responde al nombre de "Leona". Por algo será.

Cóctel de noticias

Semana describe el encuentro de Terelu Campos con Carlo Constanzia padre como "la foto de la venganza". La celebración del cumpleaños de la periodista invitando al mayor enemigo de Mar Flores ha dejado claro que existe una brecha en la familia.

Victoria Iglesias despide el verano en Marbella. Imágenes exclusivas en Hola de la hija pequeña de Julio y Miranda, que lleva todo el verano con su madre y algunos de sus hermanos en "Cuatro Lunas", la finca que el cantante tiene en Ojén. La joven ha acudido sin su melliza a un torneo de golf con varios amigos entre los que está Adrián Alcina, al que ha conocido en Londres y con el que, según la revista, "se mostró muy relajada".

Cayetano Martínez de Irujo reconoce en la portada de Diez Minutos que su relación con Mar Flores no fue "una buena época". El duque de Arjona, a punto de pasar por el altar, estuvo en los premios Escaparate organizados en Sevilla por Mario Niebla del Toro y desplegó todos sus encantos.

Hola insiste con la Generación H. Una semana después, hemos tenido tiempo para descubrir quiénes son esos jóvenes elegidos por la revista para que formen parte de la nueva era de influencers, referencers e hijos de. Inés Sastre, Jaydy Michel y Kyril de Bulgaria no lo son pero salen en las fotos porque estaban en la fiesta.

Paris Hilton, protagonista de la nueva campaña de Karl Lagerfeld. Hola ha hablado con la nueva versión de la niña rica descarriada. Ahora es una mujer dedicada a la maternidad y a la moda que no tiene nada que ver con la Paris de 2005, esa que, según ella misma, "se dedicaba a vivir el momento y divertirse".