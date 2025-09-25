Makoke desvela que su nuera, Marina Romero, ha sido operada: "Seguimos en el proceso, todavía no está todo bien"

Makoke anunció que posponía su boda debido a la enfermedad de un familiar cercano, tan solo tres semanas antes de la fecha prevista, sin desvelar entonces de quién se trataba ni especificar el diagnóstico.

Justo el día en que la boda debía celebrarse, Marina Romero, pareja de Javier Tudela desde hace ocho años y madre de los dos nietos de Makoke, compartió un mensaje muy emotivo en sus redes donde comunicaba que está pasando por un momento delicado de salud, agradecía el apoyo constante de Javier y transmitía que, juntos, saldrán de esta situación "más fuertes, más unidos y con más motivos para celebrar la vida".

Aunque los detalles sobre su enfermedad se mantienen en privado, se sabe que Marina está recibiendo tratamiento en la Clínica Universidad de Navarra, especializada en oncología.

La última hora de Marina Romero

Makoke ha reaparecido dando la última hora sobre la enfermedad de su nuera: "Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos en proceso, ha habido una operación", desvelaba. Visiblemente emocionada, comentaba que "todo ha salido bien, pero seguimos, seguimos en el proceso, todavía no está todo como tenía que estar, pero bueno, ahí seguimos en proceso".

Sin embargo, sobre los resultados "no sabemos nada, ojalá". Makoke quiso transmitir tranquilidad y mostrar la fortaleza de la familia: "Es como hay que ser, son todos gente joven, es que no se puede pedir otra cosa". "Hay que cruzar los dedos, que salga todo bien, tenemos la mejor predisposición. Y yo creo que ser positivo y la operación ha salido muy bien. Entonces, bueno, pues aquí estamos. A airearnos un poquito", comentaba.