¿Selena Gómez se casa por sorpresa este sábado?: todo lo que sabemos de su posible boda con Benny Blanco

Parece que estamos ante uno de los fines de semana más esperados del año, y es que de forma completamente inesperada, todos los ojos se han posado en Selena Gómez, que podría estar ultimando los detalles y calmando los nervios para su gran día, la boda de sus sueños con su pareja, el productor musical Benny Blanco.

La fecha de la boda sería este mismo sábado 27 de septiembre, y hasta la propia Selena ha dejado alguna pista por sus redes sociales. La última de ellas ha sido un video en la cuenta oficial de su marca Rare Beauty donde aparece una mesa repleta de p llamado productos de Rare con la canción 'Pick It Up' de Cardi B y Selena y un mensaje "Yo todo el fin de semana". Estas palabras han sido suficiente para que las más fans de la estrella de Disney confirmaran sus sospechas.

Todo lo que sabemos del gran día

Aunque Selena y Benny Blanco han llevado los detalles en la más absoluta intimidad ya que el evento será privado y únicamente para los familiares y amigos de la pareja, sin que haya paparazzis o focos de por medio, sí que conocemos algunos puntos clave.

El enlace se celebrará en la zona de Montecito, California, aunque se desconoce el lugar exacto parece que es una gran finca privada. La pareja habría reservado un lujoso y exclusivo hotel llamado El Encanto, con una arquitectura con influencias coloniales españolas donde se alojarán todos los invitados.

Por supuesto, al ser una boda de una persona tan querida y conocida, los rostros conocidos que celebrarán el amor de la pareja serán innumerables. Entre ellos, se encuentra Taylor Swift , que se acaba de comprometer con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y se encuentra en una de las atapas más felices de su vida. Ella, contaba emocionada, será la encargada de llevar las flores. La función de llevar los anillos lo hará el actor Martin Short.

También se espera la presencia de artistas como Ed Sheeran y Nicola Peltz que irán acompañados de sus respectivas parejas Cherry Seaborn y Brookling Beckham. La novia también reveló en su última entrevista que todos sus compañeros de Solo asesinatos en el edificio están invitados, entre ellos están Meryl Streep, Steve Martin y Renée Zellweger.

Una historia de amor de película

Aunque oficializaban su relación hace casi dos años, lo suyo es amor "para siempre" y así lo anunciaron cuando en diciembre de 2024 anunciaban su compromiso con un precioso anillo de diamante ovalado.

Para hablar de su historia de amor nos tenemos que remontar a 2015, la primera vez que trabajaron juntos, cuando Selena realizó su primera colaboración del disco Revival, proyecto que contó con la producción de Benny Blanco en los sencillos "Same Old Love" y "Kill 'Em With Kindness".

Sin embargo, la primera vez que pudimos verles juntos, fue también en un proyecto profesional, en 2019, con la canción "I Can't Get Enough", tema en el que podemos verles en el videoclip oficial.

En 2023 ya comenzaba a haber rumores de su posible acercamiento, y sus seguidores casi lo confirmaron cuando Benny Blanco apareció en la fiesta de cumpleaños de Selena en abril. En agosto lanzó "Single Soon", sencillo producido por Blanco. Fue en diciembre cuando a través de Instagram oficializaron su relación explicando que llevaban seis meses juntos.

¿Cómo se conocieron?, la eterna pregunta de muchos y es que sobre todo en los famosos que rodean al mundo Disney, y en especial con Selena Gómez, siempre ha habido muchos rumores sobre su vida sentimental. Algunos dicen que fue Justin Bieber quién les presentó, aunque como hemos visto, tienen una larga trayectoria profesional en la que no es difícil pensar, que su amor se fraguara a fuego lento.