Aniversario de la muerte de Paquirri: el lamento de Kiko y el gesto de Pantoja con su hijo

Este viernes 26 de septiembre ha sido un día muy especial para la viuda de Francisco Rivera 'Paquirri', Isabel Pantoja, y los hijos del torero, Francisco, Cayetano y Kiko Rivera, ya que se cumplen 41 años de su trágico fallecimiento a causa de una cogida en la plaza de Pozoblanco.

Mientras Kiko Rivera, que atraviesa un complicado momento personal tras su reciente separación de Irene Rosales, homenajeó públicamente a su padre compartiendo una imagen de ambos a través de Instagram, acompañada de un emotivo mensaje en el que confesaba: "Daría lo que fuese por tenerte aquí conmigo, papá". Por su parte, Isabel Pantoja cumplió con la tradición y envió un ramo de flores al mausoleo de su gran amor en el cementerio de San Fernando de Sevilla.

Días después de que el programa El tiempo justo haya revelado que Isabel habría desmantelado Cantora y habría abandonado definitivamente la finca para comenzar una nueva vida en República Dominicana, la tonadillera ha reaparecido con este gesto, dejando claro que un año más tiene muy presente a Paquirri en el aniversario de su fallecimiento.

Además, y aunque su relación con Kiko Rivera continúa siendo nula y ni siquiera su separación de Irene Rosales ha servido para que acerquen posturas, Isabel Pantoja ha incluido en la dedicatoria de la cinta que acompañaba el centro de flores blancas, dirigida a Paquirri: "Tu esposa e hijo", revelando así que tampoco se olvida de su hijo.

Meses después de que saliese a la luz que el hermano de Isa Pantoja se llevó el estoque del mausoleo de su padre para supuestamente restaurarlo, la escultura de Paquirri sigue sin lucir la espada.