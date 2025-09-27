Terelu estalla y lanza su último aviso a Mar Flores: "Que no se juegue con mi silencio"

Después del cruce de declaraciones que ha habido en las últimas semanas entre Mar Flores y Terelu Campos, esta última volvió a aparecer en pantalla, en ¡De viernes! para contestar a las últimas declaraciones de la exmodelo. Aunque Mar ha tratado de mantener la paz familiar, la fotografía de la hija de Terelu Campos con su exmarido Carlo Costanzia no parece haberle sentado nada bien, tal y como evidenció en su último posado en un photocall: "¿A ti te hubiera gustado ver ese programa? Pues no. Cada uno hace lo que cree que debe hacer. Mis hijos están en mi casa y no necesitamos una foto para justificar que nos queremos. No me pareció algo que hubiera que haber hecho", dijo, ante las preguntas de los reporteros.

Desde plató, Terelu Campos insistió en su negativa a hablar de la madre de su yerno, debido a que ella misma lo ha pedido en reiteradas ocasiones: "No voy a hablar de ella porque así lo manifestó públicamente, soy una persona muy respetuosa, muchísimo, e intento hacer lo que me piden".

Eso sí, avisó a Mar que ella también es una "persona muy respetable", gracias a que se ha ganado el respeto "con su profesión" por lo que no va a consentir que ni ella ni nadie le falte al respeto. Terelu considera que esta no es su "batalla" ni su "guerra" por lo que se niega a posicionarse en este conflicto familiar complejo: "Esta no es mi batalla ni mi guerra, no tengo nada que ver en esto y mi hija tampoco. Nosotros no existíamos cuando ocurrieron los hechos entre Mar Flores y Carlo Costanzia padre porque no éramos amigos, no teníamos ni amigos comunes ni nada de nada, no voy a entrar en ninguna batalla, yo no he escrito ningún libro, no me he sentado en ningún plató y no he hecho ninguna exclusiva", explicó en el programa de Telecinco visiblemente molesta.

Por último, la colaboradora de televisión lanzó una advertencia a Mar Flores: "Me piden silencio, yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio", dando a entender que si la modelo sigue hablando, ella también lo hará.