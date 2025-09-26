Mar Flores no se calla y lanza un 'zasca' a Terelu tras la "foto de la discordia"

Mar Flores parece que ya no está tan en calma como indica el título de su libro, y ahora ya no se calla cuando le preguntan por la foto de la discordia y a Terelu, y se ha mostrado de lo más tajante: "¿Tú has visto '¡De viernes!'? Pues yo también lo vi". Aunque no mencionó directamente a Terelu Campos, Mar sigue echando balones fuera en lo relativo a su hijo Carlo Costanzia, si bien asegura que la relación con Carlo es buena.

Asimismo, ha puntualizado que "no he escrito un libro para hacer una guerra contra nadie", pero ha advertido que "ya no voy a retirar denuncias" y "si alguien me toca las narices un poquito..." podría tomar medidas legales.

La gran pregunta que ha planteado el director de Es la Mañana a sus colaboradores es: ¿Por qué ha publicado Mar este libro ahora? A lo que Alaska ha respondido que quizás Mar quería ajustar cuentas con su vida o con quienes compartieron parte de ella.

Ana Soria ha vuelto a las redes sociales, haciendo alusión mediante una foto de espaldas de ella y Enrique Ponce mientras se besan, acompañada de un mensaje: "Septiembre se queda en nuestro corazón. Te amo mi vida".

Quien también ha reaparecido públicamente ha sido Paloma Lago, cuatro meses después de su denuncia por presunta agresión sexual interpuesta contra Alfonso Villares, consejero del Mar de la Xunta de Galicia. Paloma ha confesado que "no puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado".

Mientras, el reality de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett sigue dando que hablar. Ayer, el príncipe heredero Haakon habló para que retiraran de Netflix el metraje donde él aparece. Imaginamos que porque ya tiene suficiente con el hijo de su mujer, Marius, que va a ser juzgado de más de 30 delitos.