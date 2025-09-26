Paloma Lago reaparece cuatro meses después de su denuncia por presunta agresión sexual

No ha sido un año fácil para Paloma Lago, que llevaba alejada del foco mediático desde que trascendió la demanda por presunta agresión sexual que le había interpuesto a Alfonso Villares, consejero del Mar de la Xunta de Galicia. Desde entonces, la modelo se ha refugiado en su familia y su círculo de amigos más cercano en su casa de Cabo Prior, en Ferrol.

Lo último que supimos de ella fue el accidente doméstico que sufrió este verano por el que apareció con el antebrazo vendado en el jardín de su casa y que publicó en Instagram: "Gajes del oficio de jugar con mi Chloe de alma".

Cuatro meses después de hacerse pública su denuncia por presunta agresión sexual, Paloma ha aparecido ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona. Unos galardones dedicados a impulsar alternativas sostenibles en la industria de la moda.

Paloma ha confesado estar muy feliz y encantada de estar en la ciudad condal "presentando estos premios de moda", pero ha dejado claro que "no puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado".

Impasible ante las preguntas de los reporteros, Paloma ha comentado que ha pasado el verano "muy bien, genial", pero no ha querido pronunciarse sobre este proceso legal, que todavía está en curso, y optar por la discreción.

Para esta ocasión Paloma Lago ha lucido un look con un vestido largo de manga larga con escote asimétrico, con gran apertura lateral en la falda de Carla Ruiz Costura, en color marrón chocolate, uno de los colores de moda de la temporada.