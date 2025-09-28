Las tres (o cuatro) parejas de Ester Expósito

La serie "Élite" encumbró a una joven madrileña que desde entonces, cuando solo contaba dieciocho años, fue subiendo peldaños en esa tan difícil escalera de la notoriedad en el mundillo artístico. A día de hoy, con veinticinco años, está considerada una de las más populares actrices, que disfruta además de una envidiable cotización artística. A sus ingresos pecuniarios por su condición de actriz, suma los que le deparan por contratos publicitarios. En cuanto a su vida privada, se le han conocido tres parejas masculinas y más recientemente una amistad íntima con cierta mujer mexicana, aunque la interesada no ha querido confirmar si esa relación tiene o no connotaciones sexuales.

Ester Expósito Gayoso, madrileña descendiente de gallegos, lleva como actriz en activo desde 2013. Ha alternado su profesión de actriz con la de modelo. En esta última faceta desfiló hace tiempo exhibiendo por las pasarelas creaciones de Saint Laurent y Dolce & Gabbana. Queda dicho que en "Élite" bordó su personaje, una estudiante en cierta escuela privada de Madrid, de las llamadas "de élite", de ahí claro está, el título de la serie. Reafirmó su talento en otra, "Venus". La serie que los Javis escribieron sobre "La Veneno", aquella desgraciada "que hacía la calle" y hasta se exhibía en un programa de televisión conducido por Pepe Navarro, le permitió asimismo interpretar el personaje de "La Marquesa". Y en fecha más cercana ha sido "Bandidos" su más reciente trabajo en la pequeña pantalla: serie de catorce capítulos rodada en México acerca de una banda que persigue un tesoro. En cuanto al cine, recordamos su intervención en "Tu hijo" junto a su protagonista, José Coronado.

Ester con uno de sus compañeros en Élite, Miguel Bernardeau

Físicamente, Ester Expósito (que, se advertirá, lleva su nombre sin hache, lo que está permitido) ha cambiado el color de sus cabellos, habitualmente largos, de rubio a castaños y luego morenos. Se sabe que accedió a una operación estética en su rostro: cirugía de ojos, labios, pómulos, nariz, frente y entrecejo con el deseo de eliminar las arrugas que iban apareciendo en la faz, suponemos que escasas, dada su juventud. Esas patas de gallo que a todos pueden aparecer, no son gratas estéticamente para nadie y menos para quien, como Ester, vive de un trabajo como el suyo.

Desde un punto de vista psicológico, esa popularidad que disfruta desde hace poco más de un decenio, ha procurado sobrellevarla con la mayor naturalidad, considerando que ella era una jovencita tímida, sin ganas de llamar la atención, aunque de vez en cuando sí lo haga al llevar ropa atrevida, "sexy".

Ester Expósito y Álvaro Rico

Un dato importante en la biografía de esta agraciada actriz es que, en redes sociales, da muestras de ser una de las españolas con más atracción internacional. Se asegura que uno de los videos que circulan en dichas redes ha alcanzado ¡treinta y cinco millones de reproducciones! Se crea o no esa cifra, no se le puede discutir que fuera de nuestro país goza del interés de otras cinematografías y productoras, en particular las situadas en México, país donde está muy solicitada.

En estudios aztecas rodó en 2023 "Perdidos en la noche". Ester Expósito ya ha desfilado por los festivales de Venecia y Cannes, donde no suelen hacerlo quienes no tienen un nombre reconocido. Por la Croisette los reporteros gráficos la captaron hace un par de temporadas exhibiendo un modelo exclusivo de Versace.

Nos queda contarles datos sobre sus parejas. Tres son los hombres de los que se enamoró, el primero en 2018, de nombre Álvaro Rico; el segundo, tras romper un año después con el mentado, fue Alejandro Speitzer, con quien estuvo un par de años hasta 2021, que es cuando se unió a Nicolás Furtado, con quien desde entonces convivió otros dos años. A título anecdótico, digamos que Dani Martín, otrora vocalista de El Canto del Loco, se sintió atraído por Ester, salió unas cuantas semanas con ella, sin comprometerse o al menos no despertando en la actriz un sentimiento apasionado, aunque le dedicó una canción.

Lo más sorprendente le ha sucedido no hace mucho en México, donde los reporteros la han hallado en compañía de una estilista de aquel país llamada Niní Vélez, en actitudes que revelaban su íntima amistad, abrazadas y muy contentas. ¿Será que Ester ha cambiado de gustos al elegir una nueva pareja? Ni afirmamos ni negamos: solo nos servimos de las imágenes que han circulado en redes sociales.