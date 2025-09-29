Terelu advierte que vale más por lo que calla

Sonia Moldes, quien fuera la pareja oficial de Alessandro Lequio cuando salieron a la luz las polémicas fotografías en las que se ve al italiano acostado en una cama junto a Mar Flores, acudió a ¡De Viernes! donde contó algo que se lleva rumoreando durante años: que Alessandro Lequio habría grabado a sus parejas sexuales.

En su intervención, Sonia contó "En su momento yo le tenía miedo. Es una persona muy temperamental". Y dejó en el aire que Alessandro Lequio le confió confidencias delicadas: "Sé toda su vida, familiar y personal. Lo sé de su boca", deslizó, insinuando que maneja información que podría sorprender al "país entero".

Terelu Campos, que también estuvo en el programa como tertuliana, intentó (sin éxito) aparentar tranquilidad cuando sus compañeros le pidieron una valoración: "No voy a hablar de Mar porque dijo que no quería". Seguidamente soltó una frase que está trayendo mucha cola: "¿me piden silencio? yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio". Sin duda, el cruce de acusaciones por la "foto de la venganza" donde Terelu posó con Carlo Costanzia padre, y que provocó la reacción de Mar, que no le sentó nada bien la imagen. Todo parece indicar que, después de la foto y de la intervención en el programa, este año no habrá flor de pascua.

Se ha separado, después de seis años de relación y una hija en común, Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia y el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar.

Como ha podido confirmar Libertad Digital, la separación de la pareja se habría producido este verano, entre los meses de junio y julio, cuando decidieron dejar de vivir juntos, si bien el día del apagón, el lunes 28 de abril, Telma y Robert estuvieron junto a unos amigos charlando animadamente en el jardín de su casa del Soto de la Moraleja. Fue la propia Telma Ortiz, quien el pasado 11 de agosto realizó una mudanza del hogar que compartían dejando a Bonnar solo y cuidando los días convenidos para el cuidado de la pequeña Erin.

Entre las desavenencias que ha podido haber entre la pareja, estaría una reforma de la comunidad de vecinos que habría provocado varios roces entre ambos. Asimismo, se rumorea que la pareja no estaría al corriente del pago de los gastos de su chalet.

Comienza la cuenta atrás de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján que se celebra este sábado en el templo de Los Gitanos. La ceremonia será oficiada por el padre Sánchez-Dalp y Amina, la hija de Cayetano, será la madrina mientras que Genoveva ha puesto tierra de por medio y se ha marchado a México.

El almuerzo se celebrará en la Finca Las Arroyuelas, en Carmona y estará servido por Miguel Ángel Catering. Los padres de la novia serán quienes paguen el convite. Hay cerca de 300 personas invitadas. Actuarán Diego Ramos, imitador de Julio Iglesias, y Los Alpresa.