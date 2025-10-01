David Muñoz (Estopa) comienza sus estudios en la Universidad de Barcelona

David Muñoz, de Estopa, ha comenzado el nuevo curso universitario a sus 49 años. El mayor de los hermanos más populares de la música española se ha matriculado en el grado de Historia en la Universidad de Barcelona para estudiar una de sus grandes pasiones: la historia antigua.

Un nuevo e ilusionante reto que según ha desvelado, no significa el fin de la banda que forma con su hermano José desde hace 25 años, ya que va a compaginar su faceta de estudiante con sus compromisos musicales, y que salía a la luz después de que varios de sus compañeros de carrera compartiesen imágenes en redes sociales con él, corriendo como la pólvora la noticia de su ingreso en la facultad de Historia.

Europa Press ha hablado con él a la salida de su facultad. "Se ha filtrado sin yo quererlo, pero esto es inevitable. Yo tenía mis sospechas... Digo, a ver si lo puedo llevar con discreción", reconoció algo tímido. "Evidentemente no ha podido ser, pero aún así voy a hacer todo lo posible por ser uno más y llevar mis estudios con discreción, siendo uno más de mis compañeros y compañeras y no dando tanto bombo a esto", dijo con humildad.

Y aunque insiste en que "no quiero tampoco darle demasiado bombo a esto" y pidió a la prensa que respete su "intimidad" cuando acuda a sus clases, sí ha confirmado que el primer día de Universidad ya desayunó con otros alumnos, desvelando con una sonrisa que ha tenido "mucha suerte" con sus nuevos compañeros. También quiso dejar claro que sus estudios "no tienen nada que ver con la fama", asegurando que si saca buenas notas será porque se lo habrá merecido, no por ser uno de los Estopa: "Evidentemente los profes ya me han dejado claro que soy uno más y es lo que busco".

Por si quedaban dudas, confesó que queda Estopa para rato, ya que "querer es poder" y va a compaginar a la perfección la Universidad con sus conciertos. ¿Le han reconocido sus compañeros o ha pasado desapercibido por ser de otra generación? Como confiesa, "no te creas, lo tienen bastante reciente, no he notado nada. De todas maneras aquí me están hablando de cosas puramente de historia".