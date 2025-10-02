Amalia de Holanda, pillada en el Oktoberfest con un empresario alemán: ¿nuevo romance real?

Parece que las realezas europeas están dando mucho de qué hablar esta semana en el terreno de la prensa rosa. Después de que se hiciera viral la foto de Isabel de Bélgica y Jorge de Liechtenstein disfrutando de un atardecer, se dispararon los rumores de un posible romance. Sin embargo, terminaron siendo falsos, ya que la propia Casa de Liechtenstein lo desmentía: "Se trata de una imagen falsa creada con la ayuda de la Inteligencia Artificial." Ahora parece que le ha tocado el turno a la princesa Amalia de Holanda, ¿nuevo romance real?

Para hablar de esta posible nueva ilusión, tenemos que desplazarnos a Alemania, específicamente a Múnich, ciudad que celebra una de sus semanas grandes, el "Oktoberfest". Esta fiesta en la actualidad concentra a miles de personas para disfrutar de diversas actividades, conciertos y zonas para comer y beber (sobre todo cerveza). Sin embargo, el evento tuvo un origen muy diferente. Se llevó a cabo por primera vez el 12 de octubre de 1810 para celebrar la boda del príncipe Luis II de Baviera y Teresa de Sajonia-Hildburghausen. La boda tuvo tanto éxito que se repitió en los años posteriores hasta convertirse en los festejos multitudinarios que son hoy, y que puede ser el escenario perfecto para que surja el amor.

¿Pareja real a la vista?

En esta increíble fiesta se encuentra la princesa, que por lo que hemos podido ver, no está sola. Está disfrutando de las tradiciones alemanas junto a Christopher von Halem, miembro de una importante familia de Múnich con lazos en el mundo empresarial y de las finanzas. Lo hemos sabido a través de unas fotografías publicadas en la revista alemana 'Bunte'.

En las fotografías, Amalia aparece con el traje regional bávaro disfrutando del ambiente de las carpas, donde no pasó desapercibida, al igual que tampoco lo hizo su actitud cariñosa con el empresario, que, tras la publicación de las imágenes, ya estaba en boca de todos.

Este nuevo chico que ha aparecido en la vida de la princesa, tiene similitudes con otro de los chicos con los que supuestamente mantuvo una relación en el pasado. En 2021 fue también Bunte quien publicó su supuesta relación con Isebrand K, un joven alemán también empresario a quien conoció en una fiesta después de graduarse y con quien se le vio dando un paseo por las calles de Nueva York, cogidos de la mano y con actitud cariñosa. Alemán y empresario, dos cualidades que vemos que comparte con Christopher von Halem.

Por el momento, como es habitual cuando se trata de las Casas Reales europeas, nadie ha confirmado nada; sin embargo, lo que es seguro es que esta posible nueva relación ha despertado la curiosidad de todos los alemanes y holandeses, ¿quién sabe si estamos ante una nueva pareja real?