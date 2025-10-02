El espectacular cambio físico de Bustamante: presume de abdominales y calla a sus críticos

David Bustamante es un hombre completamente renovado. Meses después de convertirse en noticia por su cambio físico al reaparecer en un concierto con un evidente aumento de peso —que provocó numerosos ataques en redes sociales con comentarios del estilo de "se ha comido a sí mismo" o "se ha convertido en Lucas el de Andy y Lucas" — el cantante de San Vicente de la Barquera "se ha puesto las pilas" y, a base de ejercicio físico y alimentación saludable, vuelve a estar en plena forma.

Y por si quedaba alguna duda, él mismo ha presumido de los frutos que ha dado su esfuerzo compartiendo una imagen en bañador durante sus románticas vacaciones con Yana Olina en un exclusivo hotel de Tenerife, en el que ha recargado pilas de cara al concierto con el que cerrará su gira 'Inédito' en la plaza de toros de Las Ventas el próximo 30 de noviembre.

Espectacular, y con unos abdominales bien definidos, Bustamante posa tumbado con los ojos cerrados en una tumbona al borde de la piscina, dejando claro que está en su mejor momento y recordando al David que acaparaba todas las miradas durante sus vacaciones en Ibiza con Paula Echevarría con sus cuerpos 10 en los tiempos felices del matrimonio.

No es la única instantánea que ha compartido con sus seguidores de sus vacaciones, ya que en el carrusel que ha publicado en su cuenta de Instagram le vemos derrochando amor y complicidad con Yana, que ha sido su gran apoyo desde que decidió ponerse a plan y perder los kilos que ganó cuando dejó de fumar a finales de 2024, y con la que ha revelado que por el momento no tiene planes de boda ni paternidad después de 8 años de relación.