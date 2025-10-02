Cuenta atrás para la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan este fin de semana en Sevilla. Una boda que se celebrará en la iglesia de la sede de la Hermandad de los Gitanos y el posterior convite en la finca de "Las Arroyuelas". Un banquete que pagarán los padres de la novia.

Entre las informaciones que se conocen de la boda, la novia irá vestida de Navascués y no se descarta que luzca una tiara de la Casa de Alba. Genoveva Casanova llevó como tocado una pulsera. El novio lucirá su uniforme de Maestrante, el mismo que se puso en su boda con Genoveva.

Habrá unos 250 invitados como Alfonso Díez, Bertín Osborne o Susanna Griso, y donde muchas de estas invitadas irán vestidas de Roberto Diz, entre ellas Eugenia. No habrá exclusiva de la boda y en vez de lista de bodas, han puesto el número de cuenta corriente. De los hermanos del novio, no asistirá Jacobo, que ha alegado motivos laborales (aunque no se habla con Cayetano) aunque sí acudirá hijo Jacobo con su mujer, Asela. El segundo de los hijos de la duquesa de Alba, Alfonso, sí acudirá a la iglesia pero no al banquete. El resto de hermanos de Cayetano, carlos, duque de Alba, Fernando y Eugenia, también asistirán.

Miguel Bosé ha tenido que suspender su concierto en el Madison Square Garden aunque en un comunicado ha señalado que no es por problemas de salud sino que los visados de trabajo no han llegado a tiempo.

Después de que Nicole Kidman presentase este martes la demanda de divorcio de Keith Urban, el músico con el que llevaba casada 19 años, sale a la luz la "cláusula de la cocaína" que tendría que cumplir Nicole Kidman. Según informan varios medios, la pareja incluyó una "cláusula de la cocaína" que estipulaba que Keith recibiría 600.000 dólares (560.000 euros aprox) de Nicole por cada año de matrimonio en el que permaneciera sobrio. Por ello, él podría embolsarse unos 11 millones de dólares (10,20 millones de euros) solo gracias a esta cláusula, ya que, según se ha publicado, lleva sin consumir desde que ingresó en rehabilitación en 2006. Aunque esta no es la única polémica ya que el cantante podría haber rehecho su vida con otra mujer. El cantante ha cambiado la letra de The Fighter durante una actuación celebrada el pasado sábado. El tema estaba dedicado a Nicole Kidman y ha cambiado uno de sus versos para mencionar el nombre de Maggie Baugh, una violinista y cantante de country que le acompaña en sus conciertos. Tal y como ha dejado en una canción: "Cuando intenten llegar a ti, cariño, seré el luchador" y en la nueva se pudo escuchar "cuando intenten llegar a ti, Maggie, seré tu guitarrista".