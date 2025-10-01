Nicole Kidman quiso salvar su matrimonio pero Keith Urban ya está con otra

La separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras 19 años de matrimonio ha sido toda una sorpresa para sus fans ya que se trataba de una de las parejas más estables de Hollywood. Era cuestión de tiempo que la noticia saliera a la luz ya que se separaron el pasado mes de junio, tal y como desvela el medio estadounidense TMZ.

Entre los nuevos detalles que han salido a la luz tras confirmarse el divorcio se ha desvelado que el cantante de country ya estaría saliendo con otra mujer, dice el citado medio citando al entorno de ambos en la ciudad de Nashville, donde residen: "Numerosas fuentes directas con Nicole aseguran que todas las señales apuntan al hecho de que Keith está con otra. Nicole no lo niega pero sigue estando en shock". Y añade: "Lo sabe todo Nashville".

Sin embargo, no está del todo claro si Keith decidió poner fin a su matrimonio por otra mujer o la conoció después de tomar la decisión. Lo que está claro es que, a pesar de los esfuerzos de la actriz de salvar su unión y mantener a la familia unida, el artista tenía la decisión tomada. Urban ha pasado página del todo y ha alquilado su propia casa en Nashville sin mostrar señales de querer reconciliarse.

Kidman y Urban se casaron en Sídney en junio de 2006 en una ceremonia que acaparó los titulares de la prensa de todo el mundo. Al poco tiempo ampliaron la familia con dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, a las que sus padres han protegido del foco mediático. Protección que siguen priorizando tras la separación, pues actualmente la atención de la pareja está centrada en la gestión de la nueva situación familiar.