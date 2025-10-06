El verano infinito de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: escapada a Ibiza con Manuel Falcó y Amparo Corsini

Parece que la familia Falcó-Onieva vive en un verano infinito. Después de unas increíbles vacaciones en La Provenza francesa por su aniversario de boda y el posterior viaje familiar con Isabel Preysler, donde disfrutaron de unas playas paradisíacas en las islas Maldivas, ahora ha tocado un destino peninsular donde desconectar de este mes de septiembre tan intenso.

La pareja, aunque reservada para los medios de comunicación, sí que mantuvo a sus seguidores de las redes sociales al día de todos los momentos del viaje. Esta vez el destino fue Ibiza, ahora mucho más vacío de turistas que en el mes de agosto, donde, además de recorrer algunos de los rincones más increíbles de la isla como Es Vedrà, disfrutaron de una agradable comida al aire libre junto a su hermano Manuel Falcó y su mujer Amparo Corsini.

El protagonista de sus fotografías ha sido el exquisito menú en Casa Jondal, un restaurante que está considerado uno de los mejores chiringuitos del mundo. Por supuesto, estando en Ibiza, los platos no podrían ser otros que las materias primas recién traídas del mar, como erizos, gambas y diversos platos marinos.

El empresario Kike Sarasola ha sido el encargado de inmortalizar este agradable almuerzo junto a todos ellos: "En Ibiza el verano nunca acaba. Este fin de semana he disfrutado de una excelente compañía y un menú inmejorable en Jondal,¡ya sabéis que es mi restaurante favorito!", ha publicado el empresario junto a esta foto en la que vemos a Tamara junto a su cuñada Amparo y a Manuel al lado de su cuñado Íñigo.

La maravillosa relación de Manuel y Tamara

Esta escapada refleja una vez más la estrecha relación que mantienen desde siempre la marquesa y su hermano. Manuel es hijo, al igual que Tamara, del fallecido Carlos Falcó.

La buena sintonía entre ambos ha sido evidente en numerosas ocasiones. Un ejemplo de ello fue cuando Tamara eligió a su hermano como padrino de su boda con Íñigo Onieva, un gesto con el que quiso rendir homenaje a su padre, fallecido hace más de cinco años a causa de la Covid-19.

Además del vínculo familiar, los hermanos comparten también proyectos profesionales. Manuel está al frente de la bodega familiar, un negocio que continúa creciendo y al que ambos están muy ligados. Hace apenas unas semanas, anunciaron el lanzamiento de un vino en recuerdo de su padre, cumpliendo así uno de los deseos que compartían desde hacía tiempo.