Crecen los rumores de crisis entre Ilia Topuria y su novia Giorgina

Ilia Topuria y su novia Giorgina Uzcategui podrían estar atravesando una fuerte crisis de pareja y la prueba está en las redes sociales: ella ha borrado todas las imágenes que tenían juntos, y no eran pocas. Cuando comenzaron los rumores, ambos se dejaron de seguir en sus respectivos perfiles de Instagram, y aunque ahora vuelven a seguirse, sus fotos románticas y familiares han desaparecido.

Hace apenas dos días el deportista publicó un vídeo entrenando que acompañó con un significativo mensaje. "Da igual el momento que estés pasando. Que nada te haga perder el foco. Siempre enfocados. Siempre fuertes". ¿Se trata de la confirmación de su ruptura? Topuria también ha borrado fotos y tan solo queda una imagen en la que ambos aparecen celebrando el primer cumpleaños de su hija en común.

Ilia y Giorgina se conocieron en una cena y la belleza morena de la venezolana despertó la curiosidad del deportista inmediatamente. "La conocí a ella en una cena y pensé 'qué chica más guapa'. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios", explicó en una entrevista. A pesar de que su llama sigue muy viva, lo cierto es que el comienzo de su relación fue algo complicado, ya que ella temía por la salud de Topuria debido a lo peligroso de su profesión.

"Yo no era aficionada al deporte ni nada de eso. Luego, al ver vídeos suyos en Instagram pensaba: 'Esta es otra persona, ¿cómo es posible?'. Él es tan dulce y luego... casi mata personas. Le dije: 'de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?'. Y él me dijo: 'Porque soy el mejor, nunca me golpean'. Y yo dije: 'Ok, perfecto'", contó ella.