Ilia Topuria: "¿Ser presidente del Gobierno? Si al pueblo le hace falta, por supuesto"

Ilia Topuria se atreve con todo. Si valor no le falta para el octágono, parece que tampoco para la política. Este jueves, durante la presentación del evento WOW 22 —la nueva velada de su promotora en Madrid, que se celebrará este sábado 13 de septiembre—, el campeón de la UFC ha dicho que "si al pueblo le hace falta" no dudaría en ser presidente del Gobierno de España, aunque también reconoce que es una idea "que no había pensado nunca".
El luchador hispano-georgiano de artes marciales mixtas (MMA), de 28 años, respondía de esta manera a la pregunta de si sería candidato para la presidencia en España: "En este punto de mi vida y de mi carrera nunca lo había pensado, nunca he tenido ese tipo de reflexión, pero si al pueblo le hace falta, por supuesto que sí".
Ilia Topuria is asked if he'd ever run for President of Spain like Conor McGregor is doing in Ireland:
"I've never thought about it... but if the people need it, then of course I would."
🎥 @KOlmeneroMMA pic.twitter.com/CZfcr9eaSQ— Championship Rounds (@ChampRDS) September 11, 2025
Cabe recordar que Conor McGregor anunció hace pocos días, a través de un vídeo en sus redes sociales, su candidatura —en apariencia oficial— a la presidencia de la República de Irlanda.
Acerca de cuándo volverá a pelear en el octágono —su último combate se remonta al 28 de junio, cuando ganó por KO al brasileño Charles Oliveira para ganar el cinturón del peso ligero de la UFC—, Topuria ha reconocido que "no tiene ni idea" y que están "en medio de la negociación" y "ajustando el calendario del próximo año".