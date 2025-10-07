La madre de Mario Biondo celebra una "pequeña victoria": "Yo tengo claro quién le mató"

Doce años después de la controvertida muerte del cámara italiano Mario Biondo, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido que su fallecimiento pudo no deberse a un suicidio, sino a un posible homicidio. La resolución, dictada por tres magistradas, llega tras la denuncia presentada por la familia del que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva y en línea con lo señalado en agosto de 2022 por el Tribunal de Palermo.

En el auto hecho público ahora, la Audiencia subraya que "se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida". No obstante, desestima el recurso de apelación de la familia al concurrir la excepción de cosa juzgada

Para la letrada de la familia, Leire López, "este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato". Según explicó, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y, en caso de ser rechazado, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de reabrir el caso en España y practicar nuevas pruebas.

Santina D'Alessandro, madre del cámara, lleva doce años pidiendo justicia por la muerte de su hijo, hallado sin vida el 30 de mayo de 2013 en su vivienda de Madrid, donde residía con la expresentadora de Telecinco. Así, aseguró en Espejo Público que siente que este nuevo auto supone "una pequeña gran victoria". "La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto. Terrible. En España se reconoce que a mi hijo le mataron, que no fue un suicidio", expresó entre lágrimas.

"Nosotros siempre hemos pensado que fue asesinado. Siempre, desde el primer día. Yo tengo claro quién fue la persona, pero no lo puedo decir. No una persona, varias personas están involucradas en la muerte de mi hijo. La persona responsable es la persona que ha encubierto a estos asesinos", aseguró convencida.

Los lazos entre la familia Biondo y la presentadora extremeña se rompieron poco después del funeral. Santina confesó que nunca volvió a hablar con ella tras aquel día: "Nunca ha llamado al móvil para decir una palabra. Nunca. Solo en el funeral, y después desapareció. Me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho. Muy mala, muy mala", añadió en el programa de Antena 3.