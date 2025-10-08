El cambio físico de Marisa Jara tras perder 13 kilos

Los últimos años en la vida de Marisa Jara han sido complicados: tras perder el bebé que esperaba en 2023 tuvo que someterse a una operación quirúrgica para extirparle el ovario derecho después de que le detectaran un tumor. En 2018 también le fue extirpado un tumor maligno en el estómago y aunque la vida le ha jugado malas pasadas en cuanto a salud, siempre sale adelante con fortaleza y la mejor de sus sonrisas.

Hace menos de un año decidió cuidarse más, reconociendo que cada vez que hacía "cualquier cosa" se agotaba físicamente. "Creo que tiene que ver mucho el peso", confesó, por lo que se puso en manos de una especialista en nutrición. "Quiero bajar de peso sin perder masa muscular y sobre todo, reeducar la alimentación y cambiar los hábitos", confesó en su perfil de Instagram.

Cuando comenzó el proceso pesaba 88 kilos y con constancia y esfuerzo ha conseguido perder 13 kilos. Durante los últimos meses ha compartido su alimentación y hábitos con sus seguidores en redes sociales y en tan solo dos meses fue capaz de perder hasta 12 kilos, aunque durante el verano su evolución se estancó. El cambio físico es muy notable:

Los problemas de la modelo con el peso vienen de lejos. Tras una larga temporada siendo una de las modelos más deseadas de España, en 2014 confesó que sufrió bulimia desde los 16 años hasta bien entrada su etapa adulta. "He llegado a vomitar entre siete y diez veces en un día", comentó entonces tristemente la modelo recordando sus peores momentos. "Para una persona con bulimia, la comida es como la droga para un toxicómano".

Tras ganar peso y conforme iba despidiéndose de su figura anterior, notaba el rechazo de las empresas que la contrataban: "Tenía un empresario italiano con el que había firmado cuatro años de modelo y de la noche a la mañana, cuando solo llevaba trabajando dos, prescindió de mí. Me habían enviado a Santo Domingo para exhibir unos bañadores y a poco de llegar, me reexpidieron a España. El representante italiano que yo tenía repasó mis medidas. Tenía noventa y ocho centímetros de caderas. De impacto. Porque a cuantos castings me presenté la frase era la misma: ¡qué gorda estás!".