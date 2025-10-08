Posiblemente la boda de Selena con Benny Blanco el pasado 27 de octubre ha sido una de los enlaces del año. Y no sólo porque después de 9 meses de compromiso la estrella de cine de Disney Channel selló su amor "para siempre" con el productor musical, si no por los cientos de invitados entre amigos y familiares que les acompañaron en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Entre todos los rostros conocidos del mundo del cine, la música y la televisión, su mejor amiga Taylor Swift fue la que acaparó todos los focos, quien no pudo evitar emocionarse viendo a su amiga vestida de blanco casándose con el amor de su vida.

"Selena era lo más hermoso que había visto en mi vida. Tan feliz, y se lo merece tanto, y eso es lo que solo deseo para la gente". —Taylor sobre la boda de Selena. pic.twitter.com/ijprZe2hos — Yeli✨ (@tayIenasunshine) October 6, 2025

Selena ha querido compartir con todos sus seguidores el "detrás de cámaras" de algunos momentos del enlace, desde los detalles previos al "sí quiero" hasta el momento de escribir los votos sentada en una cama con papel y boli, lo que ha resumido en varias fotografías que acumulan más de cinco millones de "me gustas": "De escribir mis votos a dejar mi boda un poco antes que la mayoría" escribía en el post.

Sin embargo, la publicación más comentada por sus seguidores ha sido la que ha subido en honor a su mejor amiga. Ha abierto su álbum con varias fotos en las que se les puede ver a ambas nerviosas y deslumbrantes antes de la ceremonia, Swift exclama con admiración: "¿Estás hablando en serio? ¡Mírala, oh Dios mío!", mientras dos chicas le colocaban el velo y Selena, deslumbrante, no paraba de repetir "soy súper feliz, ¡Por fin me voy a casar!".

"En honor a SHOWGIRL… bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después, gator. Te amo por siempre, @taylorswift", escribió Selena en Instagram, llamándola cariñosamente por el apodo con el que siempre se ha referido a su amiga.

En las fotografías también se puede ver a ambas brindando con y bebiendo mientras maquillaban y vestían a la artista, y, por supuesto, en el momento del baile con un precioso fondo de luces por detrás.

Taylor, una vez más bautizada como la reina del marketing

Taylor, como no podía ser de otra forma, acaparó todas las miradas porque además de ser la mejor amiga de la novia, lució un increible vestido de Oscar de la Renta, uno de los diseñadores más prestigiosos del universo de Hollywood, y está valorado en nada menos que 32.000 euros.

El vestido, que reflejaba por completo la personalidad de Taylor, está confeccionado en tul color ámbar, cubierto con lentejuelas y bordados florales y de plumas, en corte midi y escote cuadrado, lo que le hacía elegante y muy en sintonía con las elecciones de la novia para su boda.

Taylor looks gorgeous at Selena’s wedding (September 27, 2025) Wearing:

Oscar de la Renta ‘Sequined Cocktail Dress In Brown’ ($36,990)

Kindred Lubeck x Travis Kelce Artifex Fine Jewelry ‘Custom Diamond Old Mine Brilliant Cut Engagement Ring’ Shop:https://t.co/O6tet18JV0 pic.twitter.com/SYmeiVMMA2 — Swiftly Styled (@theswiftedit) October 6, 2025

Para combinarlo Taylor optó por un recogido clásico con volumen en las puntas y su característico flequillo, y un maquillaje básico y nada recargado, con el detalle de un color de rojo intenso en los labios.

Conociendo la forma en la que Taylor cuida todos los detalles, sabemos que la elección del color del vestido no fue casual. Optó por un color naranja, el color característico de su nuevo disco, y con ello su nueva era, The Life os a Showgirl, algo que fue muy comentado en las redes sociales, bautizándola una vez más como la reina del marketing.