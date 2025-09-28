Selena Gómez deslumbra con un vestido halter y plumas en su íntima boda con Benny Blanco

Selena Gómez y Benny Blanco han comenzado una nueva etapa en su historia de amor al casarse este sábado, 27 de septiembre, en una ceremonia íntima que tuvo lugar en una finca privada al sur de California. La boda, celebrada en Santa Bárbara, reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja y fue el broche de oro a una relación que, tras nueve meses de compromiso, se sella con uno de los momentos más importantes en sus vidas.

El ambiente fue discreto, elegante y lleno de emotividad. A través de sus redes sociales, Selena ha compartido con sus más de 400 millones de seguidores una pequeña selección de imágenes del enlace, acompañadas únicamente por la fecha del evento.

Emoción y complicidad

En las fotografías publicadas se pueden ver a los recién casados disfrutando de momentos íntimos tras la ceremonia. Entre las instantáneas más comentadas destaca una en la que Selena aparece sentada en el jardín mientras Benny apoya la cabeza en su regazo.

Este enlace no solo representa un paso adelante en la vida personal de la artista, sino también un momento de celebración para su círculo más cercano. La boda contó con la presencia de personalidades muy queridas por la pareja, como Taylor Swift —gran amiga de Selena—, el cantante Ed Sheeran, el actor David Henrie, y los actores Martin Short y Steve Martin, estos dos últimos, compañeros de reparto de Selena en la serie Only Murders in the Building.

El vestido de novia

Uno de los secretos mejor guardados hasta el gran día fue el diseño del vestido de novia de Selena Gómez. Finalmente, la actriz confió en la prestigiosa casa Ralph Lauren para la creación de un look nupcial que ha recibido elogios unánimes.

El vestido, de inspiración romántica, contaba con un cuerpo ajustado y drapeado confeccionado en encaje, con un favorecedor escote halter adornado con delicadas plumas. La falda fluida aportaba movimiento y comodidad sin restar elegancia.

Para complementar el look, Selena lució su melena suelta, peinada con ondas suaves y una raya lateral marcada. Completó el estilismo con un ramo de flores naturales y joyas de diamantes discretas pero llamativas: pendientes y varios anillos que aportaban el toque final a un conjunto impecable.

El productor musical Benny Blanco apostó por la sobriedad y el clasicismo en su atuendo. Eligió un esmoquin negro acompañado de camisa blanca, un look tradicional.