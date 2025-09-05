Travis Kelce explica cómo presentó a Taylor Swift como su prometida por primera vez y los rumores sobre la gran boda

Hace a penas unos días, las redes sociales se caían ante la oleada de felicitaciones por la pedida de mano del "profesor de gimnasia" a la "profesora de inglés". Con una simple publicación de Instagram con unas fotografías idílicas anunciando el compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce se convertían en tendencia mundial coronándose desde el primer minuto como una de las bodas más esperadas del próximo año.

Kelce se ha pronunciado por primera vez durante el podcast 'New Heights' ,el espacio que comparte con su hermano, tras hacerse oficial el compromiso. En una conversación natural con Jason Kelce , agradeció a todos los que se alegraron por la noticia: "Agradezco a todos los que me contactaron y enviaron algo, todas las publicaciones y todo el entusiasmo que ha generado".

"Ha sido increíble, emocionante… Me encanta poder llamarla mi prometida», comentó sonriente sobre la primera vez que iban a una cena con amigos y la presentó oficialmente "fue la primera vez que la presenté así y fue genial".

Sobre el momento tan especial en el que se encuentra, quiso aprovechar para comentar la importancia de comprometerse en el momento correcto, sin presiones: "Tienes que conocer a tu chica, o a tu pareja. No puedes dejar que lo que hagan otros te haga sentir que debes hacerlo de esa manera. Hazlo por las razones correctas", explicaba.

Primeros rumores de la gran boda

Por supuesto, todos los "Swifties" están emocionados por la gran boda, que conociendo a la artista y las grandes campañas de marketing que tiene a sus espaldas, cuidando cada detalles de sus conciertos, sus álbumes y sus canciones, sabemos que con la boda no será diferente.

Incluso su ahora prometido, también ha demostrado con creces que le encanta cuidar cada elemento para que todo sea perfecto. Lo demostró en la pedida, regalándole a la estrella del pop un precioso anillo con un increible diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, que diseñó él junto a la casa y dejó a todos sus seguidores impresionados.

Desde el medio estadounidense Page Six apuntan que la boda podría celebrarse en "Rhode Island", el estado más pequeño de los EE.UU, que cuenta con preciosos pueblos costeros, llenos de encanto y personalidad con unos paisajes de ensueño.

En cuanto a la fecha, no hay nada confirmado por la artista pero el citado medio también señalan que "se casarán el próximo verano. Ella tiene prisa por tener hijos" sentenciaban, pero reiteramos, todavía no hay nada confirmado por los protagonistas,