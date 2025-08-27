Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación

Esta es sin duda una de las noticias de más esperadas del año, sobre todo para las miles de fans y seguidores que acumula la gran estrella estadounidense Taylor Swift, que tal y como compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales, se va a casar con el jugador de fútbol americano Travis Kelce con el que lleva dos años de relación.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", escribió Swift en Instagram adjuntando unas preciosas fotos del momento de la pedida. Las imágenes muestran al jugador de fútbol americano arrodillado frente a Swift en un precioso jardín lleno de rosas de todos los colores en lo que parece un altar improvisado.

Las idílicas imágenes van perfectamente acompañadas con los outfits elegidos por los dos. Ambos vestidos con ropa casual e informal, haciendo un guiño a la naturalidad con la que han mostrado su relación desde el principio. Ella con un vestido de tirantes blanco de corte midi, con un estampado de rayas finas azul marino, combinado con unas sandalias marrones con poco tacón. El ha optado por un polo azul marino, unas bermudas blancas y unos zapatos de ante marrón oscuro.

Por supuesto, otra de las imágenes que ha sido protagonista indiscutible del carrusel publicado en redes ha sido en la que muestra el anillo de compromiso que luce en su mano. según informó el medio estadounidense Page Six, está diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX. Además, el anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro, que es el que luce en las fotografías del anuncio.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el pasado 13 de agosto en el pódcast 'New Heights' que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Por supuesto, la noticia es posiblemente uno de los acontecimientos más importantes del año para las fans que han seguido todas las etapas amorosas de la artista, desde sus primeros flechazos, hasta sus rupturas más dolorosas hasta llegar a este momento, que posiblemente también relatará en sus próximos álbumes.

En cuanto Taylor publicó las imágenes, la primicia se hizo rápidamente viral, hasta tal punto que batió récord de Interacción en Instagram, acumulando millones de "me gustas" y de comentarios, tanto de sus fans como de rostros conocidos de todo el mundo alegrándose por la noticia. Hasta el Presidente de Estados Unidos se alegró por la noticia: "Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump preguntado por los periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.

Su compromiso llega poco después del anuncio de su próximo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida entre bambalinas durante su gira mundial 'The Eras Tour'.