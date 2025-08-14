Taylor Swift lanzará su nuevo disco el 3 de octubre con un tema junto a Sabrina Carpenter

Taylor Swift ha despejado todas las dudas: su esperado duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, será lanzado el próximo 3 de octubre de 2025. El anuncio ha llegado durante el pódcast New Heights Show, presentado por el jugador de fútbol americano y pareja de la artista, Travis Kelce, junto a su hermano Jason. Allí, Swift ha revelado la portada y el listado completo de temas: "Este disco tiene 12 canciones. No hay una número 13, oculta, ni más en camino. Es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo", explicaba. Además, ha dado un detalle que ha enloquecido a los swifties: una colaboración con Sabrina Carpenter en la canción que da nombre al disco.

Taylor Swift says her upcoming album 'The Life of a Showgirl' is inspired by the joy she experienced during her Eras Tour https://t.co/a61Q57fTsw pic.twitter.com/twwABXz9fx — Reuters (@Reuters) August 14, 2025

En este mismo podcast desvelaba esta semana el lanzamiento del nuevo trabajo.

Inspirado en su gira por Europa

El trabajo se ha gestado durante el tramo europeo de The Eras Tour —la gira más taquillera de la historia, con más de 1.900 millones de euros recaudados según The New York Times— y refleja, en palabras de la propia cantante, lo que ha vivido "entre bastidores" durante esos meses. "Ha sido un momento exuberante, eléctrico y vibrante. Surge del lugar alegre, salvaje y dramático en el que me he encontrado, y esa efervescencia se refleja en este disco", señala. A diferencia de The Tortured Poets Department (2024), este trabajo está repleto de melodías que evocan memorias "vívidas y nítidas" de su gira mundial.

La lista de canciones incluye: The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin the Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, Cancelled!, Honey y The Life of a Showgirl, el corte final que firma junto a Carpenter.

Portada con estética de cabaret

En sus redes sociales, Swift ha presentado la portada con el mensaje: "Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum The Life of a Showgirl. A la venta el 3 de octubre". La imagen —obra de los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott— muestra a la cantante en una bañera con un traje brillante, una referencia a cómo ha terminado sus noches tras los conciertos de tres horas. La estética, inspirada en el cabaret europeo de los años veinte y treinta, marca lo que la artista describe como una "nueva era" en su carrera.

And, baby, that's show business for you. New album The Life of a Showgirl. Out October 3 ❤️‍🔥https://t.co/rIaG2Ezo7Z Album Producers: Max Martin, Shellback and Taylor Swift

📸: Mert Alas & Marcus Piggott pic.twitter.com/QRzLbLpnUS — Taylor Swift (@taylorswift13) August 13, 2025

La expectación se ha disparado: las fotos promocionales han superado los ocho millones de 'me gusta' y Spotify ha desplegado vallas publicitarias en todo Estados Unidos con un código que dirige a una lista de reproducción titulada And, baby, that’s show business for you.

Taylor Swift's 'The Life of a Showgirl' takes over Times Square with Spotify Billboards. pic.twitter.com/qWArGM0K0i — Pop Crave (@PopCrave) August 13, 2025

En la producción, Swift ha contado con los suecos Max Martin y Shellback, responsables de algunos de sus mayores éxitos como Shake It Off, Blank Space o Wildest Dreams. Todo indica que la cuenta atrás para The Life of a Showgirl será tan intensa como la gira que lo ha inspirado.