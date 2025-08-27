4 / 17

Días después, el jugador de la NFL desveló a su hermano Jason en el podcast de ambos, New Heights, que se llevó una decepción porque no pudo encontrarse con ella. Las fans de la artista intercambiaban pulseras de la amistad en los conciertos a raíz de la canción You’re On Your Own, Kid, cuya letra dice "haz pulseras de la amistad, coge el momento y saboréalo". Kelce había hecho a mano una pulsera con su número de teléfono para Taylor, pero la cantante no recibía a nadie y apenas hablaba los días de concierto debido a las tres horas de recital que tenía por delante.