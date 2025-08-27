Taylor Swift y Travis Kelce: cronología de una historia de amor digna de un cuento de hadas
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron el pasado martes a través de Instagram que se casan tras dos años de relación. "Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se casan", publicaron junto a varias fotografías del momento de la pedida, que tuvo lugar en un bucólico jardín, y donde podemos ver el gran anillo que el deportista le regaló a su ya prometida.
La cantante más famosa del mundo y el jugador de los Kansas City Chiefs pondrán así el broche de oro a un noviazgo que los fans de la pareja han vivido casi como una telenovela, ya que todo lo que rodea a su romance es digno de un cuento de hadas.
Todo comenzó el verano de 2023, cuando Swift se encontraba inmersa en su The Eras Tour por Estados Unidos. La artista había puesto en marcha en primavera la gira más exitosa de la historia de la música y parecía la mujer más afortunada del mundo, pero su corazón decía lo contrario. La ruptura con el actor Joe Alwyn tras seis años juntos y un posterior desengaño amoroso con el también cantante Matty Healy durante la gira estropearon el momento dulce, pero el amor verdadero estaba a punto de llamar a su puerta.
El 7 de julio publicó un post en Instagram en el que deseó un feliz 4 de julio tardío a sus seguidores tras celebrar el Día de la Independencia y la soltería en su casa de Rhode Island junto a sus amigas. Esa misma noche, Taylor Swift hizo parada en la ciudad de Kansas y Travis Kelce asistió al recital.
Días después, el jugador de la NFL desveló a su hermano Jason en el podcast de ambos, New Heights, que se llevó una decepción porque no pudo encontrarse con ella. Las fans de la artista intercambiaban pulseras de la amistad en los conciertos a raíz de la canción You’re On Your Own, Kid, cuya letra dice "haz pulseras de la amistad, coge el momento y saboréalo". Kelce había hecho a mano una pulsera con su número de teléfono para Taylor, pero la cantante no recibía a nadie y apenas hablaba los días de concierto debido a las tres horas de recital que tenía por delante.
En septiembre de 2023, Taylor asistió a su primer partido de los Chiefs en el estadio de Arrowhead, dejando al público boquiabierto en lo que parecía que era la confirmación de la relación entre ambos.
Las imágenes abandonando juntos el recinto dieron la vuelta al mundo y poco después, la propia Taylor confesó a la revista Time que en septiembre su relación ya era completamente oficial. Su primera cita tuvo lugar a finales de julio después de que la cantante viera las imágenes de Travis mostrando interés en ella. Entre concierto y concierto, los enamorados encontraron tiempo para conocerse.
Su primer beso en público tuvo lugar el 12 de noviembre en Buenos Aires, cuando Travis viajó a Argentina para acompañar a su chica en la gira durante unos días de descanso de su equipo. Al finalizar el concierto, Taylor no pudo evitar correr hacia él y darle un beso ante la atenta mirada de los fans que abarrotaban el Estadio Monumental.
El hecho de que Travis buscara tiempo para acompañar a Taylor durante algunos conciertos de su larga gira, que se alargó dos años y la llevó a recorrer el mundo, dejaba claro que la relación iba muy en serio. La cantante encontró a alguien que se atrevió a soportar su nivel de fama y no quería esconder su noviazgo, a diferencia de sus anteriores parejas.
El 13 de febrero de 2024 los Kansas City Chiefs ganaron su tercera Superbowl en Las Vegas, una final a la que asistió Taylor Swift dejando no solo románticas imágenes para el recuerdo, sino unos datos de audiencia históricos para la NFL.
Travis Kelce era un campeón deportivo y Taylor Swift hizo historia en los Grammy al ganar el cuarto premio a Álbum del año de su carrera por el disco Midnights. Aquella noche anunció en el escenario, tras recoger el premio, que el 19 de abril de 2024 vería la luz su 11º álbum: The Tortured Poets Department, que escribió durante la gira por Estados Unidos y Latinoamérica y contiene algunas canciones de amor dedicadas a su novio, como So High School o The Alchemy, donde Taylor canta que estas historias de amor ocurren "cada muchas vidas".
Sus citas por Nueva York o Londres eran continuas y tanto sus familias como su entorno más cercano estaban felices con su relación. La pareja asistía a bodas de amigos y Taylor pronto se instaló en Kansas. Los medios estadounidenses confirmaron que Travis adquirió una nueva propiedad en la ciudad ante el aumento de popularidad que había experimentado, una casa más amplia y segura con la que convivir con su novia.
Taylor y Travis, durante un partido del US Open en 2024. La cantante aseguró que comenzó a mostrar interés en eventos deportivos a raíz de su romance. Por su parte, el futbolista reconoció fascinado que le enamoró la forma en la que Swift convertía las palabras y los sentimientos en poesía.
La pareja, en enero de 2025 durante la celebración del pase a la final de la Superbowl de los Chiefs. Los de Kansas no consiguieron su cuarto anillo y la pareja se enfrentaba a las críticas de algunos espectadores de la NFL que no veían con buenos ojos que Taylor apareciera menos de 10 segundos en pantalla durante los partidos. No pareció importarles en absoluto.
Ahora sabemos que en julio de 2025 Travis ya había comprado el anillo y pedido permiso a Scott Swift, padre de Taylor, para casarse con ella. Su plan era pedirle matrimonio cuando se cumplieran dos años de su primera cita.
Travis llegó a su vida justo cuando Taylor, tal y como escribió en sus canciones, parecía haber perdido la fe en encontrar a un compañero de vida y sentía que repelía el amor.
En agosto de 2025 Taylor fue la invitada sorpresa al episodio de pretemporada de New Hights, donde anunció el lanzamiento de su 12º álbum de estudio: The Life of a Showgirl, que saldrá el 3 de octubre de este año. El episodio ya ha batido el récord del podcast más reproducido de la historia de YouTube.
El podcast fue además todo una declaración de amor entre ambos y mostró una imagen de la artista que nunca se había visto, hablando de sus sentimientos en público y no solo a través de sus canciones. "Este es el tipo de cosas sobre las que he estado escribiendo canciones desde que era adolescente y quería que me pasaran", reconoció.