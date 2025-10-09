Anna Padilla anuncia ilusionada su compromiso con Mario Cristóbal: "¡Mil veces sí!"

Aunque se haya acabado el verano, parece que el amor sigue en el aire. La influencer y empresaria Anna Padilla ha decidido dar un paso más en su relación y se ha prometido con su pareja Mario Cristóbal. Así lo ha publicado en sus redes sociales mostrando su increible anillo de compromiso.

"Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!" escribía en post en el que anunciaba la boda, en el que rápidamente recibía más de 100 mil " me gustas" y cientos de comentarios del resto de sus compañeras de redes como María Pombo, Marta Lozano, Gemma Pinto, Mery Turiel. La noticia la lleva guardando un mes, algo que ha sorprendido a muchos de sus seguidores "¡Un mes callándome esto, no podía más!"

Como nos ha explicado en más de una ocasión, Anna se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, inmersa en posicionar su marca de ropa "No Ni Ná" que comparte con su madre Paz Padilla, con la que mantiene una increible relación desde que es pequeña. No sólo comparte este proyecto con ella, también, desde el año pasado y tras el fallecimiento del hermano de Paz, han relanzado "El Trompeta", el chiringuito de playa de moda en Zahara que ha tenido un éxito increible durante la temporada de verano de este año.

En todos y cada uno de sus metas profesionales ha cotado con el apoyo de Mario, que desde que se conocen ha supuesto un apoyo fundamental en todos sus pequeños pasos en el mundo laboral. Su historia se remonta al 2022, después de que su relación con el influencer Iván Ortiz terminara. Su ruptura fue muy comentada en redes, aunque siempre han defendido que mantienen buena relación, incluso en la publicación que ha subido Anna dando la buena noticia le ha comentado deseándoles lo mejor en esta nueva etapa: "Enhorabuena otra vez pareja" escribía.

"Da igual lo que pase en el futuro que yo voy a estar bien"

Lo que comenzó con una bonita amistad en su grupo de amigos, fue transformándose hasta que decidieron dar el paso de comenzar una relación, que como ella ha explicado con anterioridad, fue natural, pero con los miedos de que tu amigo se convierta en algo más.

Se mudaron juntos en marzo de 2024, y tras una increible reforma y mucho cariño puesto en cada detalle de la obra, hicieron de su pisito en Madrid la casa de sus sueños.

Ahora, se encuentran en uno de los momentos más "fáciles" de su relación, ya que como ella misma ha explicado en unas de sus últimas reflexiones a través de redes: "Creo que luego la vida se va complicando, con más responsabilidades, menos tiempo... Es importante sentar las bases de tu relación, formar ese equipo para luego ser capaces de sobrellevar todo lo que la vida te ponga por delante, casa, hijos o enfermedades".

Terminaba el video sentenciando, "Yo sí que estoy formando ese equipo, tengo la sensación de que da igual lo que pase en el futuro que yo voy a estar bien porque vamos a estar juntos".