Isabelle Junot y Álvaro Falcó esperan su segundo hijo

En medio de la expectación que se ha formado por la próxima publicación de las memorias de Isabel Preysler, la familia celebra la llegada de un nuevo miembro. En esta ocasión han sido Álvaro Falcó e Isabelle Junot, marqueses de Cubas, los que han anunciado a través de sus redes sociales la noticia de que volverán a convertirse en padres.

Tras el nacimiento de Philippa, su primera hija que llegaba a este mundo el 11 de junio de 2023, Isabelle recurría a su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con todos sus seguidores mediante un carrusel de tres divertidas fotografías en las que se le podía ver ocultando su ya incipiente barriguita con un periódico en la mano: "Breaking News?????? coming soon !! ?? Que seraaaaa ¿girl or boy?!" ha escrito Isabelle en la publicación.

Tanto Isabelle como Álvaro, además de ser familia, forman parte del círculo de amistades más íntimo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Como no podía ser de otra forma la felicitación de la Marquesa de Griñón en la misma publicación no se hacía esperar. "Bravooooo" escribía junto a dos corazones como muestra de la gran felicidad que le produce la llegada de un nuevo bebé a la familia, y que se produce en un momento personal y profesional pleno: Álvaro en el emprendimiento empresarial e Isabelle centrada en promover la nutrición, el bienestar y los hábitos de vida saludables.