Así es Guillermo, el atractivo empresario que ha conquistado a Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales dieron a conocer su ruptura este verano después de 11 años de relación y dos hijas en común. Una ruptura que llamó la atención ya que la pareja había disfrutado en familia de unas vacaciones en Menorca. Una separación cordial y discreta, donde señalaron que no querían perjudicar a sus hijas priorizando su bienestar.
Mientras Kiko sigue su carrera como DJ y streamer, Irene está recuperando el tiempo perdido. De momento ha vuelto a TV, aunque de forma puntual, demostrando sus dotes para el baile y sin hablar de su vida privada, que podría haber dado un cambio ya que Irene tendría una nueva ilusión.
Lorena Vázquez, colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', comentó que Irene Rosales ha recuperado la confianza en el amor con Guillermo, un empresario sevillano de unos cuarenta años, moreno, con barba y un físico trabajado gracias al gimnasio. Se trata de una persona deportista y completamente alejado del foco mediático que para Irene es sinónimo de tranquilidad después de años de exposición en los medios. Asimismo comentó que "está recién separado y tiene un hijo adolescente. Es un chico muy discreto, es un empresario muy serio y, por cierto, es un chico muy atractivo. Yo he visto fotografías y está de muy buen ver".
A Lorena y Guillermo se les ha podido ver juntos y todo parece indicar que esta nueva ilusión lleva fraguándose desde hace meses y que comenzó antes de que se confirmase la ruptura matrimonial: "Sí que se conocían desde hacía bastante tiempo y además este chico vive bastante cerca del domicilio conyugal de Kiko Rivera e Irene Rosales".