Louis Tomlinson a un año de la muerte de Liam Payne: "Celebrar el aniversario fue incómodo"

A punto de que se cumpla un año de aquel de aquel trágico 16 de octubre de 2024, cuando los medios se hicieron eco del fallecimiento de Liam Payne tras caer desde el balcón de un hotel en Palermo, Buenos Aires, Louis Tomilson, integrante de One Direction ha concedido una entrevista donde se ha abierto por completo.

En sus declaraciones a el medio Rolling Stone UK, ha hablado abiertamente sobre algunos de los temas que durante este tiempo no ha podido pronunciarse, el primero de ellos, sobre el quince aniversario de la formación del grupo, y el primero sin su amigo Payne. "Fue realmente incómodo", comenta asegurando que "el sentimiento colectivo de celebrar es tan importante, más importante que nunca, en nombre de Liam".

En cuanto al trágico fallecimiento de su amigo, explica que todavía lo está asimilando ya que la pérdida fue completamente inesperada para todos y difícil de imaginar, "Todavía siento en cierta medida que es injusto y frustrante que ya no esté con nosotros", dice en referencia a su colega. "Así que me hizo aflorar esos sentimientos, aunque de todas formas sigo conviviendo con ellos. Fue realmente increíblemente difícil para mí afrontar la pérdida de Liam".

"Él era quien más deseaba esa vuelta"

En los 23 de julio, por el aniversario de la boy band más querida y reconocida de los últimos tiempos, en las redes sociales siempre surgían comentarios de los miles de fans y nostálgicos pidiendo un reencuentro de todos los integrantes, algo que ya hemos visto en alguna ocasión en otros grupos musicales o elencos de series que han marcado a una generación. Sin embargo, este año el recuerdo de Liam ha estado muy presente en cada uno de los seguidores del grupo.

Louise también habló de este posible reencuentro, ahora mucho más difícil y triste por la falta de Liam: "Estaría realmente sorprendido si el grupo volviera a reunirse alguna vez", admitía con honestidad en una entrevista en el podcast The Diary of a CEO, "En el fondo, siempre había mantenido la esperanza de un regreso puntual, pero ahora… no puedo imaginarlo. No sería correcto sin Liam, especialmente porque él era quien más deseaba esa vuelta".

nunca vi a liam siendo tan genuinamente feliz como ese dia que estuvo con louis y eso te dice mucho de la relación que ellos tenian ❤️‍🩹 pic.twitter.com/5604D2ISzL — mariita is 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕 𝒏𝒐𝒘 🍋 (@lh_islove28) October 8, 2025

Por supuesto, estas palabras no han pasado desapercibidas en las redes que de nuevo, han recordado a Liam como un integrante indispensable y para muchos "su favorito". Louis habla de Payne desde el gran cariño que siempre ha tenido a su amigo, y después de los innumerables conciertos y las horas que han pasado juntos en el estudio o grabando videoclips, sabe que Liam siempre ha sido muy "sensible" y después del gran éxito que tuvo desde muy pequeño, cree que se ha sentido "incomprendido", "simplemente quería ser querido" remarcaba.