Nuevo golpe para Sonia Monroy: pierde a su hermana tras la muerte de sus dos hermanos

El drama vuelve a golpear a la familia de Sonia Monroy con el fallecimiento de su hermana a consecuencia del cáncer terminal que padecía y que la propia concursante de Supervivientes All Stars reconocía hace tan solo unos días en su paso por el plató de De Viernes. "No quiero entrar en detalles porque duele demasiado, a mí y a toda mi familia. Pero sí, mi hermana tiene un cáncer terminal", dijo durante aquella entrevista, sin querer ofrecer más datos sobre el tema.

La televisiva sufre este nuevo golpe después de haber tenido que hacer frente a la muerte de sus otros dos hermanos Frank Monroy y el DJ Peter Mc, a causa de un accidente de moto con años de diferencia. "He estado sonriendo mientras por dentro me moría, pero necesitaba hacerlo así", reconoció Sonia en referencia a su paso por Honduras.

Sin lugar a dudas, esta nueva pérdida en la familia supone un duro golpe para la concursante que aún se estaba adaptando a la vuelta a la normalidad cuatro días después de su regreso del reality en el que ha surgido una nueva enemistad con la que hasta el momento era uno de sus grandes apoyos, Yola Berrocal. "Lo que más me duele es que no me ha respetado. Para mi familia, ver a Alba allí era un aliciente, una forma de esperanza en medio del dolor", añadió Sonia explicando los motivos por los cuales se había enfadado con su defensora en plató.

Una familia marcada por la fatalidad

En el año 1993, cuando Sonia apenas comenzaba su carrera artística, su hermano Peter, conocido en el mundo de la música como DJ Peter Mc, perdió la vida en un accidente de tráfico que dejó marcado para siempre a la familia. Así recordaba Sonia aquel suceso: "Me causó una depresión muy grande".

Veinticinco años después, la historia se repetía y en el año 2018, Sonia repitió la tragedia con la muerte de su hermano Frank Monroy también en un accidente de tráfico: "Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano ha sido lo más doloroso que me ha pasado en la vida", escribió Sonia en sus redes. "Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver a abrazarte, hermano. Estaba preparándome para ver partir a mamá, no a ti", se despidió.

Anteriormente, en el año 2009 falleció su padre, Perfecto Monroig, tenor de renombre que actuó en el Liceo de Barcelona y fue una figura clave para su hija Sonia. Años después tuvo que hacer frente a la enfermedad de su madre, Alzheimer, a la que acompañó hasta su final en el año 2022: "Me cuesta mucho editarlo porque pongo las imágenes y me derrumbo", avanzó sobre un proyecto audiovisual que preparó para homenajear a su madre, Recordando a mi madre mientras ella me va olvidando.

Una carta de despedida

Con una emotiva misiva, Sonia se ha despedido de su hermana en redes sociales donde promete cuidar de sus sobrinas: "A veces el destino no nos quita el camino… solo nos cambia el rumbo para llevarnos donde el alma debe estar. No era en una isla donde debía seguir luchando, era contigo hermana para tomarte la mano y decirte adiós antes de que el cielo abriera sus puertas para ti", escribe en un post de Instagram.

Y concluye: "Tu partida me ha destrozado pero tu recuerdo será mi fuerza para seguir adelante. Prometo cuidar de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío con la misma fuerza y valentía que tú nos mostraste tener. Hoy nuestros cuatro ángeles estarán esperándote en las puertas del cielo, para recibirte con todo su amor. Vuela alto, mi guerrera eterna que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos. Te querré por siempre hermana. Ahora ya descansas en paz".