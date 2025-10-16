La millonaria herencia que Diane Keaton lega a su perra: "Reggie era su mundo"

El mundo cinematográfico sigue de luto tras el fallecimiento de la actriz Diane Keaton a los 79 años en su casa de California el pasado 11 de octubre, según confirmaron sus familiares a la revista People, sin que de momento hayan trascendido las causas del deceso.

Además del Oscar por Annie Hall, uno de los títulos trascendentales de su carrera y la de Woody Allen, Keaton también fue nominada a multitud de premios y reconocimientos por su impecable carrera profesional. Fue un icono de la gran pantalla y fuera de ella, con un estilo personal inigualable que le hizo ganarse a su público desde los inicios.

Una de las muchas y muy queridas facetas de la actriz era su amor por los animales, colaboraba activamente con diversas protectoras y formaba parte de la junta directiva de una importante organización dedicada a mejorar las condiciones de miles de perros y gatos.

Por supuesto, este cariño a todos los animales también se lo demostraba en el día a día a su compañera inseparable de batallas, a su perra, Reggie, una preciosa Golden, adoptada en 2020, a la que más de una vez hemos podido ver a través de sus redes sociales.

De hecho, además de que su foto de perfil de Instagram es con la Golden, la última publicación que la actriz subió a la plataforma fue por el Día Nacional de la Mascota, donde la clara protagonista de la publicación es Reggie, que la podemos ver comiendo unas galletas bajo la atenta mirada de su dueña.

Tras el fallecimiento de la estrella de Hollywood, muchos se han preguntado qué va a pasar ahora con su fiel compañera, y aunque todavía no hay nada oficial y ningún miembro de la familia se ha pronunciado al respecto. Según Rob Shuter, la legendaria actriz de Hollywood, dejó 5 de los 100 millones de dólares de su patrimonio a su adorado Golden Retriever: "Reggie era su mundo", comentan sus fuentes, "Diane solía bromear diciendo que sus grandes amores eran sus hijos, Al Pacino, la arquitectura… y ese perro".

Según explica, el fideicomiso de 5 millones de dólares "garantiza una casa privada, cuidadores y donaciones continuas a organizaciones benéficas de animales en nombre de Keaton": "Quería que Reggie viviera con la misma dignidad y el mismo sentido del humor que ella", afirma otra de las fuente.