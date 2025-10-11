Muere la actriz Diane Keaton, musa de Woody Allen, a los 79 años

La actriz Diane Keaton, conocida por Annie Hall y por un amplio espectro de papeles cómicos y dramáticos, ha fallecido a los 79 años en California, según ha publicado People.

Además del Oscar por Annie Hall, uno de los títulos trascendentales de su carrera y la de Woody Allen, Keaton también fue nominada a la estatuilla por Rojos (con su entonces pareja Warren Beatty), la comedia de Nancy Meyers Cuando menos te lo esperas y La habitación de Marvin.

Pero la carrera de Diane Keaton, con su particular elocuencia y gestualidad, no se reduce a dramas o comedias románticas. Su intervención en El padrino I y II, como la esposa de Michael Corleone (Al Pacino), el remake de El padre de la novia y su secuela, sendos éxitos de los 90 y ambas con Steve Martin, o Baby, tú vales mucho, donde interpretó a una yuppie de los 80 que tenía que hacerse cargo de un bebé, muestran también su amplio rango y carisma.

No obstante, fue su asociación profesional y sentimental con Woody Allen lo que lanzó la carrera de la actriz ya desde comientos de los 70. Anne Hall, la caótica y encantadora novia del protagonista Alvy Singer, papel que Allen se reservó para sí mismo, catapultaron a Keaton al Olimpo de Hollywood, de donde no se bajaría nunca.

En Annie Hall | Archivo

Conocida por su particular estilo de moda, con sus eternas gafas tintadas, sus manierismos así como controvertidas opiniones políticas, la siempre locuaz Diane Keaton logró pervivir en el cine americano durante décadas navegando con comodidad entre la comedia y el drama.

Keaton también fue una ávida fotógrafa profesional y publicó dos libros autobiográficos, Ahora y siempre: Memorias y Hermano y hermana, además de un volumen dedicado a la moda, Fashion.