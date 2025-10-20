Las bodas del fin de semana: de la emoción de Alberto Herrera a la boda blindada de Stella del Carmen

Irene Rosales "vuelve a brillar" después de publicar en Instagram una foto muy sonriente y varias fotos con el que podría ser su nuevo novio, Guillermo alias Céspedes. "Es bonito sanar. Es bonito cuidarse. Es bonito volver a brillar. Es bonito volver a llenarse de paz", ha expresado junto a varias imágenes en las que se la ve más radiante que nunca. Mientras tanto, Kiko sigue "missing".

Fin de semana de bodas. Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, se ha casado con Blanca Llandres, que se han dado el "sí, quiero" en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. Mariló Montero actuó como madrina vestida por Sybilla, con un vestido en tonos azul y verde agua. Blanca llevó dos vestidos diseñados por Nicolás Montenegro y su cuñada, Rocío Crusset, muy elegante en amarillo. La pareja está esperando un bebé al que van a llamar Marcos.

La otra gran boda de la jornada ha sido la de Stella del Carmen Banderas, que se casaba con su novio del jardín de infancia en Abadía Retuerta de Valladolid con un silencio mediático sin recedentes. No se sabe si porque es boda americana o porque va a haber una exclusiva. Asimismo, se han firmado contratos de confidencialidad por todos los que han participado en el evento. En realidad puede que haya habido una celebración porque parece ser que ya se habían casado. Un detalle muy aplaudido fue la comparecencia de Antonio Banderas que salió a brindar con los periodistas que hacían guardia para dar las gracias a todos, confirmar que los novios están felices, que no ha ido Chris Martin al enlace ni que iba a tocar en el banquete, y el por qué de la elección del lugar. Una boda donde no faltó el toque español en la comida y donde pudieron degustar desde jamón a ajoblanco o solomillo.

Andrés de Inglaterra, el repudiado, emitió un comunicado el viernes por la noche que decía así: "En conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre lo he hecho, poner en primer lugar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública".

El detonante ha sido la publicación de "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice", publicado por The Guardian el 15 de octubre donde Virginia recordó cómo le presentaron a Andrés: "Era bastante amable, pero aun así se sentía con derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento. Le preparé un baño caliente", escribió. "Nos desnudamos y nos metimos en la bañera, pero no nos quedamos mucho tiempo allí porque el príncipe estaba ansioso por llegar a la cama. Fue especialmente atento a mis pies, acariciándome los dedos y lamiendo mis arcos. Era la primera vez que lo hacía, y me hizo cosquillas. Me preocupaba que quisiera que yo le hiciera lo mismo. Pero no tenía por qué preocuparme. Parecía tener prisa por tener relaciones sexuales. Después, me dio las gracias con su marcado acento británico. Si mal no recuerdo, todo duró menos de media hora"