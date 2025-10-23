Marta Pombo estalla contra el "acoso" a su hermana: "María está embarazada de siete meses y con Vega ya tuvo un susto"

De nuevo María se ha posicionado en el centro de mediático tras salir de nuevo el tema de la lectura en una entrevista a Laura Escanes que como ella misma explicó, en ningún caso lo hizo para ofender a nadie sólo "en tono de humor", sin embargo las redes sociales volvieron a hacer una guerra entre ambas protagonistas.

El lunes de esta misma semana se hizo viral un video de Laura de un fragmento de su intervención en el programa 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez, donde la humorista le lanzó una cuestión que después de toda la polémica que surgió entorno a María hace unas semanas sobre la lectura, era de esperar que volviera a resurgir la polémica: "¿Tú lees?". La catalana, entre risas, respondió: "Sí que leo, pero menos de lo que me gustaría. Si me lo preguntas en unos meses, te diré que habré leído muchísimo". Una frase dentro de un contexto de humor, pero que muchos interpretaron como una indirecta hacia María Pombo, incluso la propia Pombo.

@alcieloconella_rtve Laura Escanes (@lauraescanes) a diferencia de algunas de sus contemporáneas, es una influencer que lee 📚 Hoy a las 22:30 en @la2_tve, programa de Al cielo con ella con Laura Escanes y Ada Colau. Y además, disponible en @rtveplay para todo el mundo 🌍 ♬ sonido original - Al cielo con ella

Horas después, reaccionaba a través de su cuenta de Instagram compartiendo una reflexión que las redes entendieron como una respuesta al video de Escanes: "Si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso". La influencer acompañó el mensaje con el hashtag #StopBullying y otra reflexión: "Recordatorio también válido para los adultos". Esta reacción llega después de semanas recibiendo mensajes de odio y críticas desmedidas que la propia María denunció en redes.

Tras las dos reflexiones de María en sus historias de Instagram, Laura también respondió unas horas después: "Me parece un poco triste y absurdo tener que aclarar esto porque es un clip que salió antes como promo, y no leí ningún comentario hasta que ella decidió publicar unos stories con indirectas insinuando que mi respuesta era bullying", haciendo referencia a que ella ya habló de la polémica en su momento (en la que no se posicionó) y del hate desmedido que hay en redes. "No me puedo callar ante estas insinuaciones, que son muy graves. Creo que no se puede jugar a la ligera con este tema" explicaba en relación del post de María y el "Stop Bullying" que puso.

"Mi hermana necesita un descanso"

Después de estas reacciones de las protagonistas, Marta Pombo, hermana mediana de María, ha respondido tajante a la prensa después de haber sido preguntada por los periodistas de Europa Press en la alfombra roja de Rabat. Visiblemente afectada, Marta no pudo contenerse al hablar de los ataques que ha estado recibiendo su hermana María en esta últimas semanas. "La verdad es que a mi me da mucha pena mi hermana", confiesa con la voz entrecortada. "Siento que se le busca la polémica por el simple hecho de ser quien es, por el click fácil. Y lo de Laura Escanes pues a mí me ha dado mucha pena. Siento que mezclar el bullying con una polémica ya pasada no tenia ningún tipo de sentido y de verdad que mi hermana necesita un descanso".

Queriendo mostrar a la prensa la realidad que ha estado viviendo su hermana en las últimas semanas explicó que ya tuvo un susto en su anterior embarazo por estrés, además de la gravedad de su enfermedad en cada brote: "María está embarazada de siete meses, y con Vega ya tuvo un susto y dio a luz un mes antes por, evidentemente, estrés. Tiene una enfermedad degenerativa que cada brote afecta y ya no hay vuelta atrás. Por favor que la dejen tranquila", comenta visiblemente afectada.

"Ella no se ha metido en nada, no paran de meterla en cosas. El nombre de María Pombo genera muchísima controversia, muchísima visibilidad. Que dejen de aprovecharse de eso. No es justo y llega a ser muchas veces acoso, se hace viral porque es una persona muy importante, a la que la gente le admira mucho», ha sentenciado sin poder evitar emocionarse.