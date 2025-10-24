¿Vulnera Isabel Preysler el derecho al honor de Vargas Llosa con la publicación de sus cartas?

Isabel Preysler estuvo ayer por la noche en 'El Hormiguero', donde logró un 20,6% de audiencia a pesar de que la crítica a su libro de memorias continúa. Desde aquí les recomendamos la crítica de Lorenzo Bernaldo de Quirós, que pueden leer en Chic, titulada "El Evangelio del Mármol Pulido" donde repasa sus cuatro parejas y las ubica en el momento vital en el que fueron necesarios para ella.

Preysler protagonizó un momento viral cuando parafraseó a Julio Iglesias con su expresión: "So cabrona"

A nuestros colaboradores les ha sorprendido que Isabel haya contado algunos episodios como que le cayó un tornillo de la nariz, algo que ayer por la noche no quiso verbalizar, o una de las cartas que Mario Vargas Llosa le escribe a Isabel que lo ridiculizan.

¿Importan los derechos morales de las cartas? Aunque el escritor esté fallecido, sigue teniendo derecho al honor, derecho a la intimidad y derechos de autor (no necesariamente económico, también moral). Es decir, habría que tener autorización del autor o de sus herederos.

Mientras Olivia de Borbón está muy enfadada por las acusaciones de Isabel Preysler contra su madre, al escribir que fue la duquesa de Sevilla quien filtró a la revista Hola que Isabel tenía una relación con el marqués de Griñón, estando casada aún con Julio Iglesias.