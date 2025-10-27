El discurso de Leonor en los Premios Princesa de Asturias: "Se tropezaba todo el rato con las vocales. Hay que ensayar"

El pasado sábado trascendió la noticia del fallecimiento de la reina Sirikit de Tailandia a los 93 años. La que fuera reina consorte del país durante 66 años se caracterizó por su constante sonrisa y su estilo refinado, que la convirtieron en un icono de elegancia internacional por su imagen sofisticada que huía del estereotipo exótico asiático.

Sirikit estaba alejada de la vida pública desde que sufrió una cardiopatía isquémica en 2012, aunque se retiró por completo en 2016. El Gobierno de Tailandia ha decretado 30 días de luto oficial, con las banderas a media asta; a los funcionarios y trabajadores gubernamentales se les pide guardar un año de luto, según apunta un comunicado del Gobierno tailandés.

El viernes se entregaron los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, una ceremonia en la que el Rey, emocionado, anunció que le corresponde ir cediendo este espacio a su hija como Heredera de la Corona. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue el discurso de la princesa Leonor, algo atropellado pese a que cada vez está más acostumbrada a hablar en público.

"A Leonor le cuestan los discursos sobre todo por el tema de la respiración", apuntó Ana Mateu. En este sentido, Federico Jiménez Losantos opinó que el discurso fue "verdaderamente horroroso, un disparate progre detrás de otro". "Pero sobre todo, no puedes leer mal, ensaya. Tienes a tu madre, que ha sido la mejor locutora de televisión, tienes a tu abuela... Se notaba que no estaba ensayado y son sus premios", añadió.

"La primera vez que habló Felipe como príncipe era un crío, pero se lo había leído 600 veces a pesar de la voz de pito que tenía. Pero Leonor, un mujerón, estaba tropezando todo el rato en las vocales. O sea, que es un problema de respiración. Hay un momento que se para y se da cuenta. Hay que ensayar", añadió el director de Es la mañana. "Ay Villarino, Villarino... Demasiadas en solo un año. Hay que decir lo que está bien y lo que está mal", sentenció Jiménez Losantos tirando de las orejas a Camilo Villarino, Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.

Por otro lado, Amador Mohedano regresó al plató de De viernes, donde criticó duramente a su sobrina, Rocío Carrasco, y el marido de esta, Fidel Albiac. Les señaló directamente como la principal influencia en la ruptura y la falta de relación de su sobrina con la familia y sus propios hijos. Mohedano no escatimó en calificativos hacia Rocío, asegurando que solo siente "indiferencia" y manifestando que "lo que ha hecho Rocío Carrasco con nosotros es una canallada."

En cuanto a Irene Rosales y su novio, Guillermo, ya pasean su amor sin ocultarse. Ambos han estado acompañados de su entorno más cercano durante una jornada en un parque infantil, una imagen difícil de encontrar cuando estuvo con Kiko Rivera.

Y, a todo esto: ¿qué opina Kiko Rivera? En La Razón leemos que desde su entorno aseguran que Kiko "está muy enfadado con Irene y no entiende que se haya enrollado tan pronto con un hombre": "No se lo esperaba y menos que se esté paseando con él a la vista de todo el mundo cuando apenas han pasado unas semanas desde el anuncio de su ruptura matrimonial. Ella ha roto el pacto que hizo con su marido de no exponerse públicamente tan pronto".